مدير تعليم المخواة يلتقي بالمعلم الشمراني

التقى مدير التعليم بالمخواة علي بن خيران مفرح الزهراني في مكتبه اليوم بالمعلم متعب محمد الشمراني من مدرسة الامام النووي بقلوة الذي تم اختياره ضمن ٣٩ معلما ومعلمة على مستوى المملكة ممن تفوقوا في تعليم عدد كبير من الطلاب خلال حملة ساعة البرمجة الذي نظمته شركة ميكروسوفت العربية ضمن مذكرة التفاهم بين وزارة التعليم وشركة مايكروسوفت

وخلال الاستقبال ثمن مدير التعليم للمعلم متعب الشمراني تبني هذه المبادرة مؤكدا انها تنم عن حس تربوي عالي وتعكس الحرص الكبير الذي يملكه .

واضاف : ان هذه النماذج من المعلمين تستحق الشكر كونها تقدم الصورة المثلى للمعلم في تبني مبادرات واسهامات جميلة تنعكس ايجابا على الطلاب والطالبات وتنطلق من دوافع ذاتية تستحق منا التحفيز

من جانبه استعرض المعلم متعب الشمراني خلال اللقاء فكرة البرنامج ومنطلقاته وٱليات تنفيذه ومراحله واعداد المستهدفين بالحملة، وابرز الصعوبات التي واجهته اثناء التنفيذ.

وقد جرى في نهاية اللقاء الذي حضره مدير المتابعة وقضايا المعلمين عبدالله عطيه ورئيس قسم التخطيط التربوي سعيد مبارك العمري ومدير الاعلام التربوي المتحدث الرسمي لتعليم المخواة ناصر بن محمد العمري تسليم الاستاذ متعب درع تكريم المعلمين المتميزين بحملة ساعة البرمجة .