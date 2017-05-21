غرفة القصيم تطلق ملتقى الشباب العاشر (انت قدها) في الرابع من رمضان..

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز امير منطقة القصيم تطلق الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم يوم الثلاثاء 4/9/1438هـ الموافق 30/5/2017م ملتقى الشباب العاشر بعنوان (أنت قدها) وحفل جائزة الشاب العصامي في نسختها الثامنة والذي يستمر ثلاثة أيام في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة…

صرًح بذلك سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم الأستاذ إبراهيم بن موسى الزويد , مثمنا الدعم و الاهتمام المتواصل الذي تحظى بها فعاليات و مهرجانات القصيم من قبل سمو امير المنطقة ومنها ملتقى الشباب و جائزة العصامي التي كانت نتاجا لفكرة سموه و تعبيرا عن مدى اهتمامه بشباب المنطقة و تحفيزهم نحو العمل التجاري الحر, مشيراً الى ان حفل ملتقى الشباب لهذا العام سيكون متميزا عن الأعوام السابقة التي كانت يقتصر فيها البرنامج على يوم واحد فقط , منوهاً بانه سيتضمن العديد من البرامج العلمية و الفعاليات التوعوية و المعارض المتخصصة المصاحبة التي تحكي تجارب نجاح سابقة في المشاريع الخاصة للرجال و النساء..

من جانبه كشف الأمين العام لغرفة القصيم – امين عام جائزة الشاب العصامي – الأستاذ زياد بن علي المشيقح أن لجنة التقييم و التحكيم للجائزة انتهت من أعمال الفرز لملفات المتقدمين للجائزة في نسختها الثامنة و الذين بلغ عددهم 92 شاباً و شابة في مختلف فروع الجائزة المعتمدة ( التجاري, الصناعي, الزراعي, الخدمي, الحرفي, الإعلامي, التقني) , لافتاَ الى ان عملية المطابقة للشروط و المعايير المنصوص عليها في لائحة الجائزة أسفرت عن قبول 59 شاباً و شابة و دخلوهم دائرة المنافسة على الجائزة التي ستمنح للفائزين و الفائزات بها في حفل ملتقى الشباب العاشر بتشريف سمو امير المنطقة – راعي الجائزة,

موضحاَ بأن 33 شابا وشابة من المتقدمين لم تنطبق عليهم الشروط اللازم توافرها لقبول مشاركتهم في المنافسة على الجائزة، مبينا ان اجمالي عدد الحاصلين على الجائزة في دوراتها السبع الماضية بلغ 134 فائزاً وفائزة منهم 85 شاباَ و34 شابة و15 فائزاً وفائزة من خارج منطقة القصيم..