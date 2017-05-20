 دراسة جديدة صادمة: المسكنات تضاعف حدوث جلطات القلب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

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دراسة جديدة صادمة: المسكنات تضاعف حدوث جلطات القلب

دراسة جديدة صادمة: المسكنات تضاعف حدوث جلطات القلب
المناطق - وكالات

دراسة كندية موسعة، أجراها فريق من مركز أبحاث مستشفى جامعة مونتريال الكندية. نشرت يوم 9 مايو الماضي على BMJ. الدراسة من نوع Meta-analysis، وضمت حوالي 450 ألف مريض من كندا وفنلندا وإنجلترا، تناولوا جرعة من بعض أشهر المسكنات (منها الإيبوبروفين 1200 مجم يوميًا على الأقل – الديكلوفيناك 100 مجم – النابروكسين 750 مجم) لمدة أسبوع أو شهر أو أكثر من شهر. وجد الباحثون أن حوالي 61 ألفًا منهم أصيبوا بجلطة في شريان القلب acute myocardial infarction خلال شهر من بداية الجرعة. وتزداد الخطورة مع زيادة الجرعة.

وحتى خلال أسبوع واحد من الاستخدام جاءت النتائج قوية. حيث زادت معدلات حدوث جلطات القلب مقارنة بغير المستخدمين للمسكنات، بنسبة تقارب الضعف مع جميع أصناف المسكنات في الدراسة (92% مع السليكوكسيب، 97% مع الإيبوبروفين، 99% مع الديكلوفين)، وأظهرت النتائج ارتفاعًا طفيفًا في احتمالية حدوث odds ratio الجلطات بعد استخدام المسكنات، حيث تراوحت في هذه الدراسة بين 24 و58%، وكانت في الدراسات السابقة بين 20 و50%.

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