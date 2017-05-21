 سمو ولي ولي العهد يلتقي ولي عهد أبوظبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 شعبان 1438 هجريا, الموافق 21 مايو 2017 ميلاديا

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سمو ولي ولي العهد يلتقي ولي عهد أبوظبي

سمو ولي ولي العهد يلتقي ولي عهد أبوظبي
واس - الرياض

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني الإماراتي .

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