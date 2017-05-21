 1003 متقدمين يتوجهون للخدمة المدنية لمطابقة بياناتهم على الوظائف الصحية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 شعبان 1438 هجريا, الموافق 21 مايو 2017 ميلاديا

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1003 متقدمين يتوجهون للخدمة المدنية لمطابقة بياناتهم على الوظائف الصحية

1003 متقدمين يتوجهون للخدمة المدنية لمطابقة بياناتهم على الوظائف الصحية
واس - الرياض

بدأت وزارة الخدمة المدنية في استقبال المتقدمين اليوم، على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية (رجال) والمعلنة أسمائهم على موقع الوزارة الإلكتروني والبالغ عددهم 1003 من المتقدمين، وذلك لمطابقة بياناتهم النهائية حتى نهاية دوام الثلاثاء القادم .
وطلبت الوزارة من المتقدمين المعلنة أسمائهم مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية لبياناتهم مع ما لديهم من وثائق أصلية، مشيرة إلى أن من لم يحضر لاستكمال المطابقة النهائية يعد ذلك عدولاً منه عن الرغبة في التوظيف.
وأكدت الخدمة المدنية أن من لم يحضر أصول الوثائق المستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة، لافتة النظر إلى أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما للتأكد من سلامة البيانات .
يذكر أن الوزارة قد أعلنت في منتصف شهر شعبان الحالي عن (4543) وظيفة مشمولة بلائحة الوظائف الصحية، للمواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات والخبرات
المناسبة سواءً تحصلوا عليها من داخل المملكة أو خارجها، وذلك لشغلها بعد أن تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية.

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