نائب وزير التعليم يدشن برنامج مصادر التعلم في نظام نور

دشن معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي اليوم، برنامج مصادر التعلم في نظام نور، الذي يوحد جميع البرامج في إدارات التعليم وفي مراكز مصادر التعلم في المدارس، بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات، وذلك بحضور عدد من مسئولي الوزارة .

وحول البرنامج أوضح مدير عام التجهيزات المدرسية بالوزارة الدكتور أحمد الدندني، أن البرنامج يهدف إلى دعم العملية التعليمية والتعلمية في المدارس من خلال تسهيل مهمة أمين مصادر التعلم في تأدية مهامه، لجعل مركز مصادر التعلم يحقق أهدافه المرجوة، ويساعد الجهات الإشرافية في إدارة التعليم وفي الوزارة على متابعة وتقويم أداء المراكز .

وأضاف أن مركز مصادر التعلم هو الحجر الأساس للعمل التعليمي في المدرسة ، باعتباره المسئول التقني في المدرسة من خلال وجود الأجهزة في الفصول وتقنيتها وكذلك في المختبرات والصيانة في إدارة المدرسة، مبينا أنه تم تدريب الأمناء في مراكز مصادر التعلم على الصيانة والعمل على البرنامج ، وتزويد جميع الأمناء في إدارات التعليم دليل خاص بالبرنامج ، وأهم الإجراءات والخدمات لمستخدم الوزارة التي يستطيع خلالها إضافة الأسابيع الدراسية ، وقواعد الإعارة ، وإضافة تصنيف الكتب ، وإضافة تجهيزات مركز مصادر التعلم ، وإضافة عناوين الكتب المجازة من جهة الاختصاص ، حيث تم إضافة 1400 عنوان ويجري العمل على إضافة المزيد من الكتب المجازة .

وأكد الدندني أنه لن يتم دخول أي كتاب لمركز مصادر التعلم إلا عن طريق الجهة المختصة في الوزارة وعن طريق هذا البرنامج، مشيراً إلى إمكانية إحصاء عدد المعلمين المستعيرين، كذلك نشاطات المراكز وخططها، موضحا أن أهم الإجراءات والخدمات لمستخدم إدارة التعليم تتمثل في اعتماد طلب إنشاء مركز مصادر التعلم، واعتماد طلبات الصيانة، وربط مدرسة أخرى بمركز مصادر التعلم، واعتماد طلب استرجاع المصادر أو طلبات إتلافها، أما الإجراءات والخدمات لمستخدم المدرسة (قائد المدرسة) تتمثل في تعريف غرف مركز مصادر التعلم، وطلب إنشاء مركز مصادر التعلم، واعتماد تجهيزات مركز مصادر التعلم المتوفرة، واعتماد رفع طلب الصيانة في المركز، واعتماد رفع طلب استرجاع المصادر أو إتلافها، كما تتمثل الإجراءات والخدمات المرتبطة في مستخدم المدرسة (أمين مصادر التعلم) في إضافة أوعية مركز مصادر التعلم، وإضافة خطة مركز مصادر التعلم، واعتماد طلبات إشغال مركز مصادر التعلم، وإضافة نشاطات مركز مصادر التعلم (الإنتاج – الندوات – الدورات – المسابقات ) .