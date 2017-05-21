 أمير منطقة تبوك يلتقي الشيخ الغيث | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 شعبان 1438 هجريا, الموافق 21 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير الشرقية يعتمد توصية إنشاء جمعية لعلاقات وإعلام العمل الخيري وأخرى خاصة بقواعد بيانات الجهات الخيرية برعاية امير المنطقة ..  “توب سنتر”..  تدشن الفرع السادس لها بجازان والاكبر بالمملكة الأمير سعود بن نايف يرأس اجتماع مجلس أمناء جائزة “السائق المثالي” تحديد مدارس الفصل الصيفي بتعليم حفر الباطن نائب أمير المنطقة الشرقية يزور مصابي حادثة المسورة أمير الباحة يؤكد تسريع تنفيذ مشروعات وزارة الإسكان ويطلع على الخطة الإستراتيجية لتنمية السياحية في المنطقة أمير الباحة يدشن مبادرة ” باحتنا أجمل ” وعددا  من (الخدمات الإلكترونية) أمير منطقة تبوك يلتقي الشيخ الغيث أمير منطقة مكة المكرمة يؤكد على أهمية التكامل بين مجلس المنطقة والمجالس المحلية في المحافظات لتحقيق التنمية نائب وزير التعليم يدشن برنامج مصادر التعلم في نظام نور إعلاميون: قمة الرياض تجسّد قدرة المملكة ومكانتها السياسية والاقتصادية في العالم 1003 متقدمين يتوجهون للخدمة المدنية لمطابقة بياناتهم على الوظائف الصحية

أمير منطقة تبوك يلتقي الشيخ الغيث

أمير منطقة تبوك يلتقي الشيخ الغيث
المناطق - تبوك
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة اليوم ، رئيس المحكمة العامة بتبوك سابقاً الشيخ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الغيث الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتقال عمله رئيساً للمحكمة العامة بالمجمعة.
وأثنى سمو أمير منطقة تبوك خلال اللقاء على جهود الشيخ الغيث طيلة فترة عمله السابقة متمنياً له مزيدا من التوفيق والنجاح.
من جهته أعرب الشيخ الغيث عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه وتوجيهاته طيلة فترة عمله مشيداً بالدعم والمتابعة والاهتمام الذي تلقاه المحاكم بالمنطقة من سموه.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>