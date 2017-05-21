أمير منطقة تبوك يلتقي الشيخ الغيث

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة اليوم ، رئيس المحكمة العامة بتبوك سابقاً الشيخ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الغيث الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتقال عمله رئيساً للمحكمة العامة بالمجمعة.

وأثنى سمو أمير منطقة تبوك خلال اللقاء على جهود الشيخ الغيث طيلة فترة عمله السابقة متمنياً له مزيدا من التوفيق والنجاح.

من جهته أعرب الشيخ الغيث عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه وتوجيهاته طيلة فترة عمله مشيداً بالدعم والمتابعة والاهتمام الذي تلقاه المحاكم بالمنطقة من سموه.