أمير الباحة يدشن مبادرة ” باحتنا أجمل ” وعددا  من (الخدمات الإلكترونية)

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بقاعة الاجتماعات في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مبادرة ” باحتنا أجمل “، التي أطلقتها أمانة الباحة وتهدف إلى تنظيم حملة مكثفة لتعزيز جهود وأعمال التحسين والتجميل والنظافة وإزالة التلوث البصري في مداخل ومخارج المنطقة والشوارع الرئيسية والمجاورة والحدائق والساحات البلدية والمنتزهات .

وأوضح سمو أمير المنطقة أن إطلاق هذه المبادرة تأتي ضمن استعدادات المنطقة المكثفة لموسم الصيف لهذا العام، مضيفاً أن المبادرة تهدف إلى نشر ثقافة العمل التشاركي والتطوعي بين أفراد ومؤسسات المجتمع، من خلال إشراك مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص والمؤسسات التطوعية والأهلية وشباب المنطقة والطلاب في التعليم العام والعالي.

ونوه سموه بالعمل الاجتماعي الذي يعزز قيم المواطنة والانتماء للحيز العمراني ، وسيقود إلى إظهار منطقة الباحة بالمظهر الجميل الذي يليق بها كوجهة سياحية وطنية جاذبة، وذلك استعداداً لاستقبال الزوار والمصطافين أثناء موسم الصيف، داعيا أمانة المنطقة وجميع المعنيين والمشاركين في تنفيذ المبادرة إلى تكثيف جهودهم لكي تكون المنطقة في جاهزية تامة لموسم الصيف، مثمناً جهود أمانة المنطقة في تنفيذ هذه المبادرة وتوقيتها وأهدافها لخدمة المنطقة والمجتمع والصالح العام.

من جهته قدم أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط شكره لسمو أمير المنطقة على رعايته ودعمه للمشاريع والخدمات التي تقدمها الأمانة وتفضله بإطلاق هذه المبادرة التحسينية والتجميلية الهادفة، مشيراَ إلى أن فكرة المبادرة جاءت استجابة لتوجيهات سمو أمير المنطقة بالعمل على إزالة عناصر التلوث البصري وإضفاء لمسات تجميلية وتحسينية وتوفير متعة بصرية في سبيل تعزيز القيم الجمالية في البيئة المشيدة في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة لكي تكون جاذبة ومريحة وآمنة لجميع المستخدمين من المقيمين والزوار للمنطقة.

وبين أن المبادرة التي دشنها سموه وتستمر إلى التاسع عشر من شهر رمضان المبارك المقبل، تأتي ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي تعكف الأمانة على تنفيذها في الفترة القادمة ترجمة لأهداف ومبادرات برنامج التحول البلدي لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، مفيداً أنها المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتهدف إلى تحسين وتجميل عناصر البيئة العمرانية المشيدة في المنطقة، وأيضاً إحياء روح المبادرة والعمل التطوعي الجماعي لدى مؤسسات وأفراد المجتمع ككل وتعميق ارتباطهم وتفاعلهم الإيجابي مع بيئتهم الحضرية التي تعمل كوعاء حاوي يحتضن جميع الفعاليات الاجتماعية ويعزز السلوك الإيجابي لدى أفراد المجتمع.

من جهة ثانية دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, بمقر الإمارة عدداً من (الخدمات الإلكترونية) , التي تندرج تحت مشروعات برنامج الملك عبدالله لتطوير العمل بإمارات المناطق (ريادة) الذي تُشرف عليه وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق.

وأشاد سموه , في كلمة له بهذه المناسبة, بالدعم الكبير والمستمر من مقام وزارة الداخلية لإمارات المناطق كافة، والذي يأتي انطلاقاً من الرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين, وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- لتوفير كل الإمكانات المادية والبشرية والتقنية لتطوير بيئة العمل في إمارات المناطق , وخصوصاً دعم مسار التحول التقني .

وقد اقيم حفل خطابي بدي بالقران الكريم ثم كلمة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق العميد محمد بن علي الهبدان اوضح من خلالها

أنّ برنامج (ريادة) الذي يتضمن خمسة مشروعات رئيسية هي : (الاستراتيجية والحوكمة , وتقنية المعلومات , والموارد البشرية , والاتصال المؤسسي , ومتابعة التحوّل والتغيير) , والتي تمّ البدء فيها قبل أكثر من عام , عبر عدة مراحل , استهدفت المرحلة الأولى منها , تجهيز البنى التحتية , بالتركيز على المشروعات التي تمسّ حياة المواطن والمقيم بحيث تُركّز على الخدمات المقدمة للمواطنين وخصوصاً في المسار الإلكتروني بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية, لتسهيل إجراءاتهم بإمارات المناطق, وإضفاء صبغة حضارية على بيئة العمل في إمارات المناطق , و تسعى وكالة شؤون المناطق إلى تحقيق مفهوم (الإمارة الذكية).

مشيرا ان المنظومة تشمل, حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تُقدمها إمارة المنطقة للمواطنين والمقيمين عبر بوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية (أبشر) , وتشمل (33) خدمة إلكترونية , منها (18) خدمة للمواطنين , و(15) خدمة للمقيمين, وتُُمثّل المرحلة الأولى من برنامج (ريادة) , ومن شأنها تعزيز التواصل مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني , وتطوير الخدمات لكافة المستفيدين.

عقب ذلك شاهد سمو عرض مرئي

اشتمل شرح مفصل عن تفاصيل تلك الخدمات الإلكترونية والأهداف التي تسعى لتحقيقها , وأبرز المشروعات التقنية التي سيتم العمل عليها في المرحلة الثانية , والتي تأتي استكمالاً لمنظومة شاملة من الخدمات التقنية والإدارية والبشرية ، الهادفة إلى تطوير بيئة العمل في إمارات المناطق , والارتقاء بمستوى العمل الحكومي.

تلى ذلك عرض لبرنامج الخدمات الالكترونية لمنصة ( ابشر ) لابرز الخدمات الالكترونية في امارة منطقة الباحة .

اثر ذلك كرم سموه موظفي الادارة العامة لتقنية المعلومات بامارة المنطقة . فيما تسلم سموه هدية تذكارية من وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق العميد محمد بن علي الهبدان, عقب ذلك التقطت الصور التذكاريهم مع فريق العمل.

حضر التدشين وكيل امارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري، وقادة القطاعات الأمنية بالمنطقة وعدد من المسؤولين في إمارة المنطقة، وعدد المسؤولين من وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق, ووكالة الوزارة للتخطيط والتطوير الأمني , ومركز المعلومات الوطني, وشركة (علم لأمن المعلومات ).