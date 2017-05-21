أمير الباحة يؤكد تسريع تنفيذ مشروعات وزارة الإسكان ويطلع على الخطة الإستراتيجية لتنمية السياحية في المنطقة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، ضرورة تسريع تنفيذ مشروعات وزارة الإسكان في المنطقة بما يحقق رغبات مواطني وأهالي المنطقة ، مطالباً بالعمل على أن تكون تلك المشروعات ذات بني تحتية مكتملة لتحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، لتوفير السكن الكريم والملائم للمواطنين .

ووجه سموه خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع وزارة الإسكان في منطقة الباحة المهندس عثمان بن عوضه الزهراني ومدير فرع صندوق التنمية العقاري المهندس خالد سراج الزهراني ، ومساعديهم ، بأهمية تنفيذ مشروعات الإسكان في المنطقة بما يتناسب مع طبيعتها وان تكون شاملة لكافة الخدمات التي يحتاجها المواطن ، مشدداً سموه بتسريع أرقام المستفيدين من صندوق التنمية العقاري والعمل على زيادة الأرقام لدعم القطاع العقاري بالباحة .

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح عن مشروعات الإسكان في المنطقة وما وصلت إليه من نسبة الإنجاز ، مطلعاً سموه على اعدد المتقدمين لطلبات الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وأعرب المهندس عثمان والمهندس خالد عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير منطقة الباحة على استقباله والاستماع إلى توجيهاته السديدة الرامية لخدمة أهالي المنطقة ، مؤكدين بذل المزيد من الجهود من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

من جهة ثانية اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، على الخطة الإستراتيجية لتنمية السياحية في المنطقة، التي تشمل الإمكانيات السياحية وتطوير منتجاتها، كما اطلع سموه على مبادرات الهيئة في المنطقة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 .

وأكد سموه خلال استقباله بالإمارة اليوم ، مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة زاهر بن محمد الشهري ، الأهمية البالغة للهيئة في التنمية السياحية بالباحة في ظل الدعم ألا محدود من قبل الحكومة الرشيدة – أيدها الله – ، منوها بالجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، في تحقيق تطلعات القيادة لتطوير السياحة الداخلية .

وبين سمو أمير المنطقة ما تتميز به الباحة من المقومات السياحية والمواقع المتميزة التي تتطلب منا الكثير من الاهتمام وإدارة الملفات السياحة باحترافية عالية ، لتكون ضمن أفضل المناطق السياحية والعمل ، حاثاً سموه على استقطاب الاستثمار السياحي وجعل القطاع الخاص شريك أساسي في ذلك الاستثمار ، من خلال توفير كافة الإمكانيات والتسهيلات لإنجاح استثماراتهم السياحية بالمنطقة .

وشدد سموه على أهمية تطوير صناعة السياحة بالمنطقة بالشراكة مع هيئة السياحة والشركاء تحت مظلة مجلس التنمية السياحية ، وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص ورجال الأعمال في الاستثمار في المشاريع الفندقية والسياحية ، متطلعاً بأن يبذل فرع الهيئة بالمنطقة المزيد من الجهود لخدمة هذا القطاع المهم .

وجرى خلال اللقاء اطلاع سموه على الخطة الإستراتيجية لتنمية السياحية في المنطقة ، حيث تم مناقشة الإمكانيات السياحية وتطوير المنتجات السياحية .

وأعرب الشهري عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير الباحة على استقباله وتوجيهاته التي سيكون لها الأثر في بذل المزيد من الجهود لخدمة أهالي الباحة وزوارها .