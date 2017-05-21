نائب أمير المنطقة الشرقية يزور مصابي حادثة المسورة

زار صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية مساء اليوم (الأحد) رجال الأمن المصابين في حادثة حي “المسورة” بمستشفى قوى الأمن العام بالدمام.

واطمئن سموه على صحة المصابين ، منوهاً حفظه الله بالدور الهام الذي يقوم به رجال الأمن وجهودهم في التصدي لكل من يريد شراً بهذا البلد وأهله ، مؤكداً أن تضحياتهم وزملائهم ستدحر الفئة الباغية بمشيئة الله، والروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها هي دافعٌ لهم ولزملائهم لبذل المزيد.

كما اطمئن سموه على سير البرنامج العلاجي لهم، متمنياً لهم الشفاء العاجل