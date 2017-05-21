تحديد مدارس الفصل الصيفي بتعليم حفر الباطن

اعتمدت ادارة التعليم بمحافظة حفر الباطن المدارس الصيفية في المدارس الثانوية لنظامي ( المقررات. الفصلي) وذلك بمقر مدرسة ثانوية الامير محمد بن فهد وثانوية الامام ابي داود . وسوف تكون بداية التهيئة والمواعيد في الفصل الصيفي في المدارس يوم الاحد 8 /10 /1438هـ وبداية الدراسة 11 /10 /1438هـ وتكون الاختبارات يوم الثلاثاء 30 /11 /1438هـ علما بان التسجيل المبكر متاح حاليا للراغبين من الطلاب .

واكد المساعد للشؤون التعليمية الاستاذ: ماطر بن عويد الظفيري في تعميم لجميع المدارس بضرورة ابلاغ الطلاب بمقرات الدراسة وعلى المدارس تزويد الطلاب الراغبين بالدراسة بالفصل الصيفي بسجل اكاديمي معتمد من المدرسة