 الأمير سعود بن نايف يرأس اجتماع مجلس أمناء جائزة “السائق المثالي” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 شعبان 1438 هجريا, الموافق 21 مايو 2017 ميلاديا

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الأمير سعود بن نايف يرأس اجتماع مجلس أمناء جائزة “السائق المثالي”

الأمير سعود بن نايف يرأس اجتماع مجلس أمناء جائزة “السائق المثالي”
المناطق - الدمام - فهد المريخي

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية بمشيئة الله غدا (الاثنين)، اجتماع مجلس أمناء جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي بمقر الإمارة.

من جهته، عبر أمين عام جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي المهندس سلطان بن حمود الزهراني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة على دعمه اللامحدود للجنة السلامة المرورية ومشروعاتها.

وأشار الزهراني أن الاجتماع الذي يرأسه سموه سيناقش عدة موضوعات أهمها استعراض التقرير الختامي للحملة التوعوية لــ “السائق المثالي”، كما سيعتمد مجلس الأمناء أسماء الفائزين في فروع الجائزة الأربعة لهذا العام وهي: فرع السائق المثالي للرخص الخاصة، وفرع السائق المثالي للرخص العمومية، والذين يبلغ عددهم 30فائزاً.

كما سيعتمد المجلس الجهات الفائزة في فرعي الجائزة الخاصة بالجهات الحكومية والأهلية والنقل المدرسي

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