 برعاية امير المنطقة ..  “توب سنتر”..  تدشن الفرع السادس لها بجازان والاكبر بالمملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 شعبان 1438 هجريا, الموافق 21 مايو 2017 ميلاديا

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برعاية امير المنطقة ..  “توب سنتر”..  تدشن الفرع السادس لها بجازان والاكبر بالمملكة

برعاية امير المنطقة ..  “توب سنتر”..  تدشن الفرع السادس لها بجازان والاكبر بالمملكة
المناطق - جازان
برعاية صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان تفتتح شركة « توب سنتر» أكبر وأحدث معرض لها بالمملكة العربية السعودية، بمنطقة جازان وهو المعرض السادس لها على مستوى المملكة وذلك بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان..
ويمتد المعرض  المؤلف من طابقين على مساحة 28 ألف متر مربع  وقد حرصت شركة « توب سنتر » على تجهيز معرضها الجديد بمجموعة شاملة ومتنوعة وفريدة من أفخم وأرقى الملابس الجاهزة والأدوات المنزلية بالإضافة الي الهدايا والمفروشات، والتي تمثل في حد ذاتها مجموعة فريدة ومتوافقة مع منتجات جميع الأقسام الأخرى بالمعرض،ويعتبر المعرض الأكبر من نوعه من حيث المساحة و وضم كل ما يحتاجه المتسوق تحت سقف واحد بين معارض المنطقة .
من جانبه أوضح الشيخ نبيل بن محسن الرشيدي مالك شركة «توب سنتر» إن افتتاح هذا المعرض برعاية سمو أمير المنطقة   يمثل ركيزة أساسية في مسيرة الشركة، ونحن سعداء للغاية بهذا الافتتاح، لأنه الأكبر بين المعارض بالمملكة، وبلا شك سنتمكن من خلال هذه المساحة الشاسعة، من استقبال المزيد من العملاء منطقة جازان ومحافظاتها على المدى البعيد كما اننا نحرص دائماً على تقديم أفضل وأحدث التشكيلات لجميع منتجاتنا وبافضل الموديلات
من جهه أخرى اكد الاستاذ ابراهيم حمد ابو جبل ان قناة نجوم اطفال ومواهب سوف تشارك في حفل الافتتاح والذي يمتد  لثلاث ايام متواصله وسوف يشمل الافتتاح العروض المرئية وافضل العروض  لنجوم اطفال ومواهب ..

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