 السيسي: حل القضية الفلسطينية سيوفر واقعا جديدا لشعوب المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 شعبان 1438 هجريا, الموافق 21 مايو 2017 ميلاديا

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السيسي: حل القضية الفلسطينية سيوفر واقعا جديدا لشعوب المنطقة

السيسي: حل القضية الفلسطينية سيوفر واقعا جديدا لشعوب المنطقة
المناطق_الرياض

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية في السعودية اليوم الأحد، على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وأكد أن حل القضية الفلسطينية من شأنه أن “يوفر واقعا جديدا لكافة شعوب المنطقة” ويهدم أحد الأساليب التي يعتمد عليها الإرهاب ويتخذ منها ذريعة.
واستعرض السيسي، في كلمته أمام القمة، الرؤية المصرية لمواجهة الإرهاب. وأوضح أن هذه الرؤية “تضمن مواجهة كافة المنظمات الإرهابية دون انتقائية أو اقتصارها على مسرح عمليات واحد دون آخر” ودعا إلى أن تتم المواجهة بشكل شامل ومتزامن.
وأكد أن المواجهة الشاملة تتطلب أيضا مواجهة مصادر التمويل ووقف الدعم السياسي والمادي والأيديولوجي. واتهم دولا، لم يسمها، بالتورط في دعم الإرهاب. وشدد على أن “المعركة ضد الإرهاب هي معركة فكرية بامتياز”.

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