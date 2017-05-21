بالفيديو ..مواطن يقبض على متسللين في الخفجي

تمكن المواطن بكر فوزي النماصي وهو أحد أبناء محافظة الخفجي من القبض على متسللين من الجنسية الآسيوية قادمين من دولة الكويت، وفي تصريح خاص للمناطق قال النماصي بأنه كان جالسا في مخيم بالقرب من طريق الكويت الدمام الدولي ولاحظ تسلل شخصين عابرين الطريق فجر هذا اليوم قادمين من منطقة حدودية محظورة، الأمر الذي جعله يشك بوضعهما حيث قام بالاتصال بالدوريات الأمنية وسجل بلاغه ثم قام بتتبعهما حتى لاذا بالفرار بأحد المخيمات التي لايوجد بها أحد، وبدأ البحث عنهما حتى وجدهما مختبأين ثم بدأت المقاومة معهما حتى تمكن منهما لحين وصول دوريات حرس الحدود و الدوريات الأمنية و تم تسليمهما للجهات المختصة.