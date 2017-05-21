نائب أمير القصيم: على الجامعة دور في الحفاظ على شباب الوطن

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، على أهمية دور الجامعة في ترسيخ القيم ومفاهيم اللحمة الوطنية والأمن والأمان والتنمية المستدامة ، والحفاظ على شباب الوطن من خلال إيجاد البرامج الوطنية الهادفة ، واصفاً الجامعة بأنها منبراً فكرياً ودعامة أساسية في بناء الوطن لما تملكه من خطط استراتيجية متقدمة تحقق تطلعاتها في تلبية احتياجات سوق العمل واهتمامات المجتمع من خلال تنفيذها للعديد من البرامج.

جاء ذلك خلال استقبال سمو نائب أمير منطقة القصيم اليوم الأحد بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة معالي مدير جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الداود يرافقه وكلاء الجامعة وعمداء الكليات ، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة تعيينه نائباً لأمير منطقة القصيم.

وقد عبر الجميع عن خالص التهاني والتبريكات لسموه متمنين له العون والتوفيق ، وقد شكرهم سموه على مشاعرهم الطيبة ، سائلاً الله أن يبرئ الذمة وأن يحقق كل ما يصبو إليه ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ لخدمة الوطن والمواطن