نائب أمير القصيم: مجالس الشباب الأداة الفاعلة في التنمية والتطوير

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم أن مجالس الشباب نواة للمستقبل ، وأوجدت للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ومناقشة همومهم ووضعها على طاولة الحوار أمام صاحب الصلاحية واقتراح الحلول والعمل على تحقيقها ، لافتاً إلى أن الشباب هم الأداة الفاعلة في التنمية والتطوير من خلال ما يمتلكونه من قدرات جعلتهم جزء مهم في مسيرة التنمية ، ليعود ذلك بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم ، متمنياً لهم ولمجالسهم التوفيق بما يخدم شباب المنطقة فيما فيه صلاحهم واستقامتهم ، وقد شكرهم سموه على مشاعرهم الطيبة ، سائلاً الله تعالى أن يبرئ الذمة وأن يحقق كل ما يصبو إليه ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ لخدمة الوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال استقبال سمو نائب أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم الأحد ، أمين مجلس شباب القصيم دهش بن عبدالعزيز الدهش يرافقه رؤساء مجالس الشباب بمحافظات المنطقة ، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة تعيينه نائباً لأمير المنطقة .

من جانبه عبر رؤساء مجالس الشباب بمحافظات منطقة القصيم عن عظيم شكرهم وامتنانهم لسمو نائب أمير منطقة القصيم ، على لقاء سموه والاستماع لتوجيهاته وآرائه التي ستكون عوناً لهم بإذن الله في تحقيق تطلعات شباب المنطقة ، مجددين تهنئتهم لسموه ، ومتمنين له العون والتوفيق.