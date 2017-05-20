خلال تكريمه لوفد الجنادرية 31 .. فيصل بن مشعل: جناح القصيم أصبح بصمة له مكانته بأيدي الأوفياء المتكاتفين

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , ظهر اليوم الأحد في قاعة الاستقبال بديوان أمارة المنطقة وفد جناح تراث منطقة القصيم والراعاة والداعمين والوفد المشارك في الجنادرية 31 .

حيث أبتدأ اللقاء بآيات من الذكر الحكيم , بعد ذلك قدم فلم وثائقي أستعرض فيه رصداً لفعاليات ومناشط الجناح في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 31 , والذي عكس جهوداً كبيرة قدمها جميع المشاركين من معارض وحرف واسر منتجة ومسرح والعاب شعبية وعبر أدوار متنوعة ساهمت في بروز تراث القصيم إعلامياً بمواد تجاوزت المائة وخمسين مادة صحفية وتلفزيونية وإعلام رقمي , بعد ذلك قدم المشرف العام لجناح منطقة القصيم عبد الرحمن السعيد ورئيس الوفد عبد الله الزيد التقرير النهائي لسمو أمير منطقة القصيم , تلا ذلك تكريم سمو أمير المنطقة للجان العاملة والرعاة الداعمين وجميع المشاركين في جناح القصيم في الجنادرية 31 .

بعد ذلك أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بأن التكاتف الذي لمسه من قبل العاملين جميعهم في جناح القصيم بمهرجان الجنادرية 31 عكس فخر أهالي القصيم جميعاً , مؤكداً بأن عملهم يرفع الرأس وأن التكاتف الذي قدم من العاملين والجهات الحكومية والرعاة جميعها عكست سمة اليد الواحدة لأبناء المنطقة في نجاح جناح المنطقة وقد كان عملاً “من قلب” والتقارير اليومية التي ترفع كانت تؤكد كمية التعاون بين الجميع ومن كل العاملين وفي كل المعارض , مؤكداً سموه بأنه لمن الفخر أن يكون المشاركين في الجناح من كافة محافظات المنطقة وأن يكون كل فرد بالجناح هو مكمل للآخر , ومن عمل في الجناح قد طبق بعمله المثل القائل أصابع الكف في اليد خمسة لكنها في مقبض السيف واحد , مؤكداً سموه بأن العاملين قد كانوا يد واحدة لتحقيق نجاح يخلد ويكتب بسجل من ذهب , مبيناً بأن مشاركة منطقة القصيم هذا العام في الجنادرية 31 نجحت نجاحاً غير مسبوق ويكتب بسجل من ذهب وبشكل منقطع النظير , وأكد سموه بأن ما انعكس عبر الإعلام يؤكد صفة التميز من خلال تركيزه على جناح المنطقة , مؤكداً بأن الإعلام الجيد لا يمكن أن يركز إلا على الناجحين والمبدعين وهو ماجعل القنوات والصحف تخرج جناح المنطقة بتلك الصورة , مببيناً بأن الإعلام هو من يبحث عن الناجحين وأن نجاح العاملين في الجناح هو ما انعكس على الإعلام الإيجابي لجناح المنطقة , وكشف سموه بأن جناح المنطقة يحقق في كل عام نجاح أكثر من العام الذي قبلة وذلك ولله الحمد دليل تعاون من الجميع وأن الهدف الذي سعينا له وإياكم قد تحقق بتكاتفكم وأن نجاح المنطقة من نجاح الوطن , مبيناً بأن العاملين سوقوا للمنطقة بشكل احترافي ومتميز عاكساً ثقافة أبناء المنطقة عبر كل تفاصيلة من أسر منتجة وحرفيين ومعارض وحتى المرحبين الذين قدموا ثقافة الترحيب , مبيناً سموه بأن وجود الحركية والابتسامة في الجناح جعلته يتميز بأجواءه بالإضافة إلى العرضات والسامري والألعاب وكل هذه الأشياء أعطت روح متميزة لجناح المنطقة في الجنادرية 31 , وأشار سموه بأن ذلك النجاح الذي بذل في الليلة السعودية باستضافة الجناح لرؤساء الأجنحة خلق أجواء ود ومحبة بين العاملين في المهرجان بأكملة , مشيراً سموه إلى أن ذلك قد سجل وبأيدي أبناء القصيم وبجهودهم للوطن في مهرجان له قيمته ومكانته على مستوى الوطن , مباركاً سموه للجميع وللمنطقة وأهلها ومؤكداً بأنه من الفخر والإعتزاز بأن هناك رجال أمثالكم حققوا ذلك النجاح الذي يفتخر به كل مواطن سعودي وأن ما شوهد من فرحة وبسمة علت محيا كل زائر وزائرة للجناح أثبتت ذلك وأن كل من عمل في الجناح قد وضع بصمته في هذا النجاح ولولا جهودكم لما حققنا ذلك التميز في الجنادرية 31 .

حضر الاستقبال أمين منطقة القصيم المهندس محمد الدوسري ووكيل جامعة القصيم الدكتور علي السيف ومدير تعليم القصيم الدكتور عبدالله الركيان ومدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس إبراهيم الرقيبة وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم عبدالله النومسي ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ومحافظ النبهانيه طارق اليحيى ومحافظ الأسياح محمد العريفي ومدير كهرباء القصيم المهندس علي التركي ومدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم ابراهيم المشيقح .