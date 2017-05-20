أمين عسير يطلع على مشاريع البلدية في محافظة بلقرن ومركز بنى عمرو

قام أمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي بزيارة لبلدية محافظة بلقرن وكان في استقباله محافظ محافظة بلقرن محمد بن عوضه عسيري ورئيس بلدية محافظة بلقرن المهندس عبدالله عايض دلبوح ، واعضاء المجلس البلدي وناقش الجميع عددا من المحاور التي تهم بلدية بلقرن منها المشاريع الجاري تنفيذها ودعم الميزانية لتغطية جميع المراكز التابعة لبلدية بلقرن التى تتسم بمساحة كبيره .

وأكد القاضي بأن أمانة المنطقة تتابع كافة أعمال البلديات وتسعى جاهد لتسهيل أي مصاعب قد توجه العمل التنموي وحث القاضي البلدية على بذل قصارى جهودهم في المسارعة في تنفيذ هذه المشاريع التي تخدم المحافظة.

أعقب ذلك قام القاضي بجولة ميدانية على مشاريع البلدية حيث تم الوقوف على منتزه شيبانه والساحة الشعبية بالمحافظة وطريق ازدواجية عفراء ومخطط ١٠٢ والمنطقة الصناعية . واستقبل لقاضي خلال جولتة الميدانية عدداً من المواطنين على الطبيعة واستمع الى مطالبهم ووجه بحل بعض الإشكاليات في بعض المخططات في المحافظة .

و استقبال عدداً من الشيوخ والمواطنين بمقر البلدية والاستماع لارائهم ومطالبهم .

و إختتم الزيارة بعقد اجتماعاً مع اعضاء المجلس البلدي تم من خلاله استعراض عدد من النقاط والمواضيع التي من شأنها تطوير العمل البلدي في محافظة بلقرن والمراكز التابعة لها، كان من أهمها رفع فئة البلدية ودعم البلدية بالكادر الوظيفي وافتتاح فروع خدمات وأن امكن بلديات في بعض المراكز التابعة للمحافظة .

وواصل القاضي زيارته الميدانية للبلديات حيث زار بلدية بنى عمروحيث قام بزيارة رئيس المركز سعيد بن عبدالرحمن ال عمر في مكتبه وناقش معه العمل البلدي في المركز وامتدح ماتقوم به البلدية من مشاريع تنموية لخدمة المركز , عقب ذلك قام رئيس البلدية المهندس محمد الغامدي بالعرض عن سير العمل في البلدية وكذلك المشاريع التى تنفذها البلدية وخطة عملها ومراحلها ونسبة التنفيذ فيها ,ثم اللتقاء بالمواطنين واستمع الى مطالباتهم .

ثم اجتمع مع المجلس البلدي الذي تم مناقشة ميزانية البلدية وطرق صرفها وكذلك بعض المشاريع التى تنفذها البلديات وطلب رفع فئة البلدية وكذلك دعم البلدية الكارد المؤهل . ودشن أمين عسير في نهاية جولته خدمة البلاغات ببلدية بنى عمرو واستمع الى شرح مفصل عن طريق استقبال البلاغ وطريقة معالجته , وكذلك تدشين الموقع الاكتروني للبلدية .

رافق أمين عسير خلال جولته وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس على سيف القحطاني ومدير مكتب الأمين المهندس عبدالرزاق العلياني ومدير ادارة المتابعة الملكف بالامانة على العاصمي , ومدير عام العلاقات العامة ماجد الشهري .