جامعة الملك خالد تستقبل طلبات القبول والتسجيل إلكترونياً

بدأت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد، عبر بوابتها الإلكترونية استقبال طلبات التسجيل للعام الجامعي 1439/ 1438هـ، والتي ستستمر حتى الـ 10 من شهر ذو القعدة المقبل، على أن تتم عملية التسجيل بشكل إلكتروني.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أن القبول كما جرت العادة، سيكون إلكترونيا بشكل كامل، مشيرا إلى أنه لن يحتاج الطالب أو ولي الأمر إلى مراجعة العمادة، أو إرسال أي مستندات للجامعة.

وأشار إلى أن درجات القدرات والتحصيلي ونسب الثانوية العامة ستصل إلى الجامعة إلكترونيا، بالتواصل مع الجهات المعنية، كما نوه بضرورة استكمال الاختبارات المطلوبة من المركز الوطني للقياس، والالتزام بمواعيد التسجيل المحددة.

وأكد القرني أن العمادة تسعى إلى تطوير آليات القبول، من خلال إضافة المرونة اللازمة التي بدورها تتيح للطالب والطالبة تغيير التخصص بعد القبول، عن طريق الخدمات الإلكترونية على الموقع، وفق المقاعد المتاحة في مختلف التخصصات، مشيرا إلى أنه سيتم بعد عملية القبول المبدئي فرز على ٣ مراحل مختلفة بحسب نسب المتقدمين، منوها إلى أنه على المتقدم للقبول بجامعة الملك خالد الحرص على تعبئة النموذج بنفسه، واختيار التخصصات التي تناسب ميوله وقدراته.

وبيّن أنه سيؤخذ في القبول النسبة المؤهلة (ثانوية + تحصيلي + قدرات) في تخصصات الكليات الصحية، والهندسية، والحاسوبية، إضافة إلى الكليات العلمية والتربية الخاصة للطلاب، وجميع التخصصات بالنسبة للطالبات، بينما يتم القبول بالنسبة الموزونة (ثانوية + قدرات) في التخصصات النظرية للطلاب فقط.

يذكر أن عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد وزعت أكثر من ٢٠ ألف منشور قبول لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية على المدارس وأماكن تجمع المستفيدين، مثل اختبارات التحصيلي والقدرات، كما وفرت العمادة دليل تخصصات ورقيا وإلكترونيا يوضح المتاح منها في الجامعة ومجالات العمل فيها مستقبلا.