أمير عسير يرعى اللقاء الدوري للمجلس التنسيقي بالمنطقة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير , رئيس المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالمنطقة أن الجمعيات الخيرية استمدت مبادئها من ديننا الحنيف الذي يدعو إلى التواصل والتكاتف والتعاون بين أفراده , مبينا أن الدولة أعزها الله تبذل بسخاء وتعطي بلا حدود لمساعدة الأسر المحتاجة لتوفير الحياة الكريمة لهم ، مشيدا سموه بانجازات المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بمنطقة عسير .

وأضاف سمو أمير منطقة عسير أننا جميعا نسير على خطى سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله- , المؤسس والداعم الأول للجمعيات الخيرية بالمملكة , والذي يحثنا دائما على عمل الخير والتوسع في دعم الجمعيات الخيرية لخدمة أبناء المجتمع , داعيا الله تعالى أن يحفظ هذا الوطن تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين , وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – .

جاء ذلك خلال رعاية سموه اللقاء الدوري الذي ينظمه المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بمنطقة عسير تحت شعار (بناء الإنسان .. تنمية مستدامة ) , بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز , وذلك صباح اليوم بمسرح الإمارة .

وفور وصول سموه بديء الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، بعدها ألقى الدكتور ناصر آل قميشان أمين عام المجلس كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة عسير والحضور, مبينا أننا نمر بمرحلة من مراحل النمو والازدهار للعمل الخيري والاجتماعي بمنطقة عسير بشكل عام , حيث ما تم افتتاحه من جمعيات في منطقة عسير خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة يوازي ما تم افتتاحه في 60 عام مضت .

مشيرا إلى التحول في نوعية العمل الخيري من الشمولية إلى التخصصية , بحيث أصبح هناك جمعيات تعنى بخدمات ومجالات تنموية خاصة ومحددة, كالعناية الطبية والعانية بذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام , وكذلك المساجد والمقابر بالإضافة إلى جمعيات تعليمية وتدريبية , مشيدا بدور مؤسسة الملك خالد الخيرية لتبني المجلس والجمعيات التابعة له .

عقب ذلك قدم الأستاذ ماهر أبو حجله مدير مشروع تعزيز العمل الاجتماعي التنموي بمؤسسة الملك خالد الخيرية , ومستشار المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بعسير عرض عن أبرز انجازات الجمعيات الخيرية بالمنطقة , ثم شاهد سموه والحضور عرض قدمه الأستاذ علي بن حسن عسيري المدير التنفيذي للمجلس, تضمن انجازات المجلس التنسيقي خلال الأعوام الثلاثة الماضية والذي أوضح خلاله أن المجلس يشرف على ما يقارب (83) جمعية خيرية , و (30) جمعية لتحفيظ القران الكريم , و (75) لجنة تنمية اجتماعية , و(45) مكتب تعاوني , وكذلك (14) جمعية خيرية ساهم المجلس في تأسيسها كما قدم المجلس (48) ورشة عمل في عدد من المجالات الخيرية , و(103) استشارة قدمها المجلس للمنظمات والأفراد , و (181) مبادرة تطوعية تم تنفيذها , بالإضافة إلى (1272) ساعة تدريبه نفذها المجلس , استفاد منها نحو (8474 ) مستفيد , وعدد من المشاريع والبرامج الأخرى التي نفذها المجلس .

وفي نهاية الحفل كرم سمو أمير منطقة عسير عدد من الجمعيات الخيرية المتميزة والجهات الداعمة لأعمال المجلس التنسيقي , كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة