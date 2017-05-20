 صحة الرياض تنفذ برامجها التدريبية لتطوير كفاءة منسوبيها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 شعبان 1438 هجريا, الموافق 21 مايو 2017 ميلاديا

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صحة الرياض تنفذ برامجها التدريبية لتطوير كفاءة منسوبيها

صحة الرياض تنفذ برامجها التدريبية لتطوير كفاءة منسوبيها
المناطق_محمد آل طاوي
تواصل صحة الرياض  إبتعاث وإيفاد المتميزين من الأطباء والأخصائيين والفنيين والقيادات الإدارية في سبيل تطوير مهاراتهم الفنية والرفع من تحصيل مستواهم التعليمي والذي سيعزز تطور مستوى الخدمات الصحية والعلاجية  وتجويدها للمرضى وتتضمن تلك البرامج التدريبية منتصف العام الهجري الماضي حتى منتصف هذا العام برنامج التدريب والتعليم المستمر , حيث بلغ عدد المستفيدين منه (30049 ) متدرب , تم توزيعهم على 377 برنامج تدريبي خلال 616 يوم .
كما تم إبتعاث العديد من الكفاءات المميزة حيث بلغ عدد المبتعثين 62 مبتعث من مختلف التخصصات الطبية والإدارية  ، فيما أستفاد  (247) موظف من برامج الإيفاد الداخلي إضافة إلى إستفادة 653 موظف من 45 برنامج تدريبي تم تنفيذه  من برامج معهد الإدارة العامة فيما بلغ عدد المستفيدين من برامج التدريب بأجر
( 5166) متدرب , إذ بلغ عدد الملتحقين بالدكتوراه 18 وبلغ أطباء الأسنان 224 فيما بلغ عدد الصيادلة 135 وأطباء الإمتياز 1193 و الماجستير 12 والبكالوريوس  3376 وبلغ عدد الملتحقين بالدبلوم 280 متدرب .
وتشرف صحة الرياض على (8) مراكز معتمدة لتنمية المهارات يتولى التدريب فيها (56) مدرب معتمد ، كما تنفذ مستشفيات الرياض (11) برنامج زمالة تم إعتماده بتخصصات( الباطنة , الجراحة, الأطفال ، النساء والولادة , السكري , الأشعة , جراحة المسالك , إصلاح الاسنان , العظام , جراحة الأنف والأذن والحنجرة)

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