 رؤوساء ووفود الدول الإسلامية يغادرون الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

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رؤوساء ووفود الدول الإسلامية يغادرون الرياض

رؤوساء ووفود الدول الإسلامية يغادرون الرياض
المناطق_الرياض
غادر فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والوفد المرافق له الرياض اليوم، وذلك بعد المشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية .
وكان في وداعه في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس عبدالرحمن السحيباني، وعدد من المسئولين، ومندوب عن المراسم الملكية .
وغادر معالي وزير الخارجية التركي السيد مولود جاويش اوغلو والوفد المرافق له الرياض اليوم ، بعد المشاركة بالقمة العربية الاسلامية الامريكية.
وكان في وداعه في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا وليد الخريجي ومندوب عن المراسم الملكية وعدد من المسؤولين.
كما غادر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والوفد المرافق الرياض اليوم، بعد المشاركة بالقمة العربية الاسلامية الامريكية .
وكان في وداعه في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية،، سفير خادم الرحمين الشريفين لدى الكويت عبدالعزيز إبراهيم الفايز، وعدد من المسئولين، ومندوب عن المراسم الملكية.
وغادر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والوفد المرافق الرياض اليوم، وذلك بعد المشاركة في القمة العربية الاسلامية الأمريكية .
وكان في وداعه في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، سفير المملكة لدى قطر عبدالله بن عبدالعزيز العيفان، وعدد من المسئولين، ومندوب عن المراسم الملكية .
كما غادر جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق الرياض اليوم، بعد المشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية .
وكان في وداعه في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي، وعدد من المسئولين، ومندوب عن المراسم الملكية .
وغادر فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا والوفد المرافق له الرياض اليوم ، بعد المشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية .
وكان في وداعه في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اندونيسيا أسامة محمد الشعيبي ومندوب عن المراسم الملكية وعدد من المسئولين .
كما غادر فخامة الرئيس الهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان والوفد المرافق له الرياض اليوم ، بعد المشاركة بالقمة العربية الاسلامية الامريكية .
وكان في وداعه في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، سفير خادم الرحمين الشريفين لدى أذربيجان مساعد إبراهيم السليم ، وعدد من المسئولين، ومندوب عن المراسم الملكية .
وغادر فخامة الرئيس علي بونجو أونديمبا ، رئيس جمهورية الجابون والوفد المرافق له الرياض اليوم ، بعد المشاركة بالقمة العربية الاسلامية الأمريكية.
وكان في وداعه في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الجابون وغينيا الإستوائية عدنان بن عبدالرحمن المنديل ومندوب عن المراسم الملكية وعدد من المسؤولين .
كما غادر فخامة الرئيس الحسن وتارا ، رئيس جمهورية كوت ديفوار والوفد المرافق له الرياض اليوم ، بعد المشاركة بالقمة العربية الاسلامية الامريكية.
وكان في وداعه في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار سعود بن سعد الثبيتي ، ومندوب عن المراسم الملكية وعدد من المسؤولين.

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