باكستان: القمة العربية الإسلامية الأمريكية أسهمت في إبراز الصورة الحقيقية للإسلام

رحبت باكستان بمضامين بيان قمة قادة الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية التي استضافتها المملكة اليوم في الرياض.

وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية نفيس زكريا في تصريح للتلفزيون الباكستاني الحكومي : إن هذه القمة التاريخية أسهمت في إبراز الصورة الحقيقية للإسلام.

وأضاف أن الإسلام دين الأمن والسلام ولا علاقة له بالإرهاب، ولكن بعض العناصر تكيد المؤامرات ضد الإسلام لإخراجه بصورة سلبية أمام العالم.

وأشار إلى أن الإرهاب لا علاقة له بأي دين، بل هو ظاهرة عالمية لا يمكن التغلب عليه دون وضع استراتيجية مشتركة، موضحاً أن قادة العالم اجتمعوا في الرياض لتبني موقف موحد ضد ظاهرة الإرهاب والتدخلات في شؤون الدول الأخرى ، مبيناً أن باكستان تعاني من ظاهرة الإرهاب، وأنها تؤيد المواقف الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب