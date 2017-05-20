 يا تجار تبوك .. وينكم عن الوطني؟! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

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يا تجار تبوك .. وينكم عن الوطني؟!

يا تجار تبوك .. وينكم عن الوطني؟!
المناطق_فايز السميري
في الوقت الذي يتسابق رجال الأعمال بمناطق ومحافظات المملكة على دعم أنديتهم الرياضية، إيماناً منها بأهمية ودور تلك الأندية في تقدم النهضة الشبابية، إلا في “تبوك” نجد غياباً تاماً لرجال الأعمال في دعم ممثلهم في دوري الدرجة الأولى ” النادي الوطني”، واعتماد النادي على دعم سمو أمير المنطقة، والإعانة السنوية من الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وينتظر النادي مشاركة في بطولة تبوك الدولية الودية، التي تضم فرق عالمية ومحلية ، وطالب جماهير ومحبي النادي رجال الأعمال المقتدرين والغيورين على منطقتهم دعم ناديهم وممثلهم في هذه البطولة، والوقوف بجانبة مادياً ، لتمكنه من حل ازمته المادية ، والتعاقد مع  لاعبين مؤثرين  لدعم صفوف الفريق ليظهر الفريق بالصورة اللائقة والمشرفة للرياضة بالمنطقة.
وتمنوا ان يلتفت أهلنا في تبوك لهذا النادي الذي يحمل الاسم الغالي عليهم تبوك الورد ليشاهدوه ينافس مع الكبار، خصوصا وان لديهم موسما قويا في دوري الدرجة الاولى فيه أندية تملك الكثير من الإمكانات رجال اعمال وتجار منطقة هذه الأندية يبذلون الكثير لاسم مدينتهم ومنطقتهم، ومن اجل ان يستمر الوطني ويحاول الصعود الى دوري جميل يحتاج الى دعم مادي كبير.

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