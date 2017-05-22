يوم تاريخي غير مسبوق في تاريخ السعودية والعرب والمسلمين لم يمر كمثله منذ 100 عام

أكد الدكتور عمر عبدالستار؛ الباحث في العلاقات الدولية، أن اليوم هو تاريخ غير مسبوق في تاريخ السعودية وتاريح العرب والمسلمين، لم يمر كمثله منذ 100 عام.

وأوضح خلال لقاء تليفزيوني معلقا على قمم الرياض التي استضفتها المملكة، أن اليوم يعتبر اجتماع الأمة بعد أن استهدف الإسلام واعتبر أنه دين إرهاب، وأن الدول الإسلامية هي حاضنة الإرهاب، لكن السعودية تثبتت العكس تماما، حيث انقلب السحر على الساحر.

وسرد الدكتور عبدالستار بعض الأبيات الشعرية من قصيدة إلى رحاب اليثرب الشهيرة، تخليدا لهذه المناسبة، “ربنا انت الأحد .. باسمك الجمع اتحد .. وعدك الحق وهذا يومنا والجد جد .. سنرى الفجر القريب من دجى الليل العصيب .. بأيدينا سنرمي ويد الله تصيب”.

وأضاف، أن “هذا يوم عظيم في العلاقات الدولية، حيث استطاعت المملكة أن تتقن التناغم مع البوصلة الدولية منذ الحرب العالمية الثانية إلى اليوم ثم تحصد حصادا كبيرا .. انتهت الإسلاموفوبيا .. سقطت مؤامرة 11 سبتمبر الإيرانية التي حاولت وضع السعودية والعالم الإسلامي باعتبارها كإرهاب ، وهي متحالفة مع أمريكا في مكافحة الإرهاب.. خاب فألهم”.