 (فيديو) القرآن دستورنا .. ولن نخضع أو نركع إلا لله | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

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(فيديو) القرآن دستورنا .. ولن نخضع أو نركع إلا لله

(فيديو) القرآن دستورنا .. ولن نخضع أو نركع إلا لله
المناطق - الرياض

استعاد مغردون مقطع فيديو للأمير خالد الفيصل أمير مكة المكرمة، مستشار خادم الحرمين الشريفين، وهو يؤكد  “الاستمرار على نهج أجدادنا يأتي بحمل الرسالة وتأدية الأمانة من خلال التمسك بالقيم والمبادئ الإسلامية وثقافتنا وعلمنا وألا تأخذنا في ذلك لومة لائم، فلقد أثبتنا بالتجربة أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وأننا لن ننجرف خلف التيارات الأخرى التي تخالف دستورنا الإسلامي، ولن نخضع أو نركع إلا لله “.

وأضاف الفيصل في الفيديو الذي أعيد نشره تزامنا مع قمة القمة العربية الإسلامية الأمريكية: “نكون قدوة كما كان الأوائل الذين أوصلوا الإسلام إلى أصقاع العالم عن طريق التجارة من خلال القيم والأخلاق والصدق والأمانة وحسن التعامل مع الغير، وهي الصفات التي نريدها اليوم لنا ولأبنائنا وللمسلمين أجمعين ليس بظلم داعش ولا فسق القاعدة، فنحن أحق بالقدوة من غيرنا، فالله شرفنا بجوار بيته وخصنا بخدمة قاصديه فأصبحت لدينا رسالة وعلى عاتقنا أمانة يجب أن نؤديها “.

وختم الأمير خالد الفيصل حديثه بالقول: “اسمحوا لي أن أذكر عناصر القدوة في المجتمع وهي الأب في منزله، والمعلم في مدرسته، والخطيب في مسجده، والمسؤول في إدارته، لو صلحوا صلح المجتمع”.

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