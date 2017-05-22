خادم الحرمين وترمب : إيران رأس حربة الإرهاب العالمي .. وعلى كافة الدول عزلها

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على أهمية وتاريخية القمة العربية الاسلامية الاميركية التي تعقد في الرياض بمشاركة نحو 56 دولة عربية وإسلامية ، مشددا على ضرورة التعاون في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، والوقوف صفا واحدا لمواجهة قوى الشر والتطرف.

وقال الملك في كلمته التي افتتح بها القمة : إيران تمثل رأس الحربة في قيادة الإرهاب العالمي منذ ثورة الخميني وإلى اليوم .لكن المملكة لا نأخذ الشعب الإيراني بالجرائم التي يرتكبها نظامه. وأعلن الملك افتتاح مركز اعتدال لمواجهة التطرف والإرهاب.

من جهته دعا الرئيس الاميركي دونالد ترامب في خطابه اليوم، كل الدول إلى العمل معا من أجل “عزل” ايران، متهما إياها بإذكاء “النزاعات الطائفية والارهاب”.

وقال ترامب “على كل الدول التي تملك ضميرا، ان تعمل معا لعزل ايران”، مضيفا “علينا ان نصلي ليأتي اليوم الذي يحصل فيه الشعب الايراني على الحكومة العادلة التي يستحقها”.