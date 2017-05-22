10 نصائح سريعة لتحسين عمر البطارية لهواتف أندرويد

على الرغم من إدخال غوغل للعديد من المزايا على نظام أندرويد لتحسين عمر البطارية إلا أن مشاكل استنزاف البطارية تبقى من المشاكل الشائعة على مختلف الهواتف الذكية.

ومع نظام أندرويد 6 والإصدارات الأحدث، شاهدنا عدة مزايا جديدة كلياً لزيادة عمر البطارية من بينها ميزة Doze، لكن يبقى هناك العديد من الطرق الإضافية لتحسين أداء البطارية، وهذا ينطبق حتى على المستخدمين، الذين يعتمدون على أحدث إصدار من نظام تشغيل أندرويد.

لذا إليكم 10 نصائح سريعة لتحسين عمر البطارية على هواتف أندرويد: