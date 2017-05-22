فيديو مرعب: أسد البحر يختطف طفلة ويهرب بها تحت الماء

نجت طفلة آسيوية صغيرة من الموت بأعجوبة بالغة، بعد أن اختطفها أسد البحر الذي كانت تلعب معه وهرب بها إلى تحت الماء، ليتمكن والدها من القيام بعمل بطولي عندما قفز وراءها سريعاً وخلصها من قبضته خلال ثوانٍ معدودة.

وانفردت جريدة “ديلي ميل” البريطانية للحادثة المرعبة التي وقعت في منطقة “ريتشموند بي سي” في كندا، حيث كان الشاطئ يغص بالسياح، ومن بينهم طفلة آسيوية صغيرة كانت مع ذويها، وكانت تلعب وتلهو مع “أسد البحر”، الذي يُشبه الدولفين والذي ظل يقفز من الماء باتجاه الطفلة، قبل أن تجلس هي وتترك ظهرها للماء فيختطفها أسد البحر سريعاً، ويحاول الهروب بها إلى تحت الماء.

ويظهر من الصور أن الناس كانوا يضحكون ويلهون بسبب القفزات التي كان يقوم بها أسد البحر، إلا أنه انتهى إلى محاولة التهام الطفلة، لكن يقظة والدها وشجاعته النادرة هي التي حالت دون وفاتها وتركها فريسة للحيوانات المائية الموجودة في المكان.

وتم التقاط الفيديو من قبل شاب كان متواجداً في المكان، ويُدعى مايكل فوجوارا ويعيش في مدينة فانكوفر الكندية، فيما نقلت عنه “ديلي ميل” قوله: “كنتُ جالساً على الحافة القريبة من الماء، ثم رأيت أسد البحر يُطل برأسه بين الحين والآخر أمامي، فما كان مني إلا أن أخذت هاتفي وبدأت التصوير”.

وأضاف: “أسد البحر جذب اهتمام وانتباه الكثير من الزوار والمتنزهين في المكان، بمن فيهم الطفلة الصغيرة، ثم جاءت الطفلة ومعها عائلتها وبدؤوا بإطعام الطيور في المكان، وعندها قفز أسد البحر وحاول اختطاف الطفلة من مكانها”.

وغادرت العائلة المكان على الفور، بعد أن نجح الأب في انتشال طفلته من الماء وإنقاذها بمساعدة من كانوا في المكان، فيما يبدو أن الرجل يجيد السباحة وهو ما دفعه للنزول فوراً خلفها من دون تردد لإنقاذها.