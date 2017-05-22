 تصريح جديد لوزير المالية عن تطبيق “رسوم الأجانب” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

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تصريح جديد لوزير المالية عن تطبيق “رسوم الأجانب”

تصريح جديد لوزير المالية عن تطبيق “رسوم الأجانب”
 المناطق - الرياض

أكد وزير المالية محمد الجدعان، عزم الحكومة على فرض رسوم على العمالة الوافدة إلى السعودية ومرافقيهم بنسب متفاوتة، حيث سيتم رفعها تدريجياً حتى عام 2020.

وفي رده على سؤال في مؤتمر صحافي أقيم على هامش قمة الرياض اليوم السبت في فندق الماريوت مع وزير الدولة ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط، أشار الوزير الجدعان إلى أن موعد تطبيق فرض الرسوم باقٍ في موعده ولن يتغير، لافتاً إلى أن برنامج التوازن المالي يضم تفاصيل الرسوم التي سيتم فرضها.

وفي وقت سابق من هذا العام 2017، قال الجدعان إن المملكة تعتزم استثناء عمالة بعض الجنسيات من الرسوم الشهرية على مرافقيهم. وأضاف أنه سيتم الإعلان عن أسماء تلك البلدان في وقت لاحق، وأن التاريخ يشهد بمراعاة المملكة لظروف البلدان العربية والإسلامية، موضحاً أن استثناء بعض الجنسيات سيجري عقب دراسة الجهات المعنية لظروفها ومن ثم الإعلان عنه في حينه.

هذا وسترفع السعودية تدريجيا الرسوم الشهرية التي تدفعها الشركات في المملكة لتوظيف العمالة الأجنبية بدءا من عام 2018، حيث أعلنت عن سعيها لتطبيق عدة خطط وبرامج تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، من بينها فرض رسم شهري على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، حيث تقدر قيمة الرسوم المرتقبة بنحو 100 ريال عن كل مرافق، ثم يزيد تدريجياً سنوياً ليصل إلى 400 ريال في 2020، بهدف توفير مليار ريال بنهاية عام 2017.

كما سيتم في عام 2018، تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة من العمالة السعودية في كل قطاع.

 

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