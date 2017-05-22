 رئيس الهيئة العامة للسياحة يكرم أمين الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

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رئيس الهيئة العامة للسياحة يكرم أمين الطائف

رئيس الهيئة العامة للسياحة يكرم أمين الطائف
عادل الزهراني - الطائف

كرم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين محافظة. الطائف المهندس محمد بن هميل عضو اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ .

ويأتي تكريم سموه لأمين الطائف تقدير لدور أمانة الطائف المشاهد الآن على أرض الواقع والمتمثل في العمل المتواصل من أجل تطوير الطائف ليكون الوجهة السياحية الاولى.

الجدير بالذكر ان امانة الطائف تساهم وبشكل مميز في تسخير الامكانات استعدادا لانطلاق دورة عكاظ الفادمة وتعتبر أمانة الطائف شريك إستراتيجي في سوق عكاظ ولها حضورها ودورها الذي ثمنه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان في هذا التكريم الخاص من سموه لأمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل.

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