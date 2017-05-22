 إحباط تهريب 411 كيلوجراماً من الحشيش المخدر بمناطق الجنوبية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

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إحباط تهريب 411 كيلوجراماً من الحشيش المخدر بمناطق الجنوبية

إحباط تهريب 411 كيلوجراماً من الحشيش المخدر بمناطق الجنوبية
المناطق - واس

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي أن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير) تمكنوا بعد توفيق الله خلال الفترة من 17 إلى 24 /8 / 1438هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر، حيث تم رصد أشخاص قادمين من الأراضي اليمنية أثناء محاولتهم التسلل للمملكة عبر الحدود البرية للمناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير) لتنفيذ مخططاتهم في تهريب المواد المخدرة التي تستهدف النيل من شباب المملكة , مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة .

وقال العقيد الحربي: نتج عن ذلك القبض على عدد (13) ثلاثة عشر شخصاً من الجنسية الأثيوبية و(1) شخص يمني الجنسية , وكان مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم (411.25) أربعمائة وأحد عشر كيلوجراما وخمسة وعشرين جراماً من مادة الحشيش المخدر.

وأضاف أنه تم في حينه المباشرة في استكمال الإجراءات الأمنية كافة حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى

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