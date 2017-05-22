 كبير مستشاري ترامب: يشكر “المملكة” ويؤكد: رحلة السعودية تحقق أهدافها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

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كبير مستشاري ترامب: يشكر “المملكة” ويؤكد: رحلة السعودية تحقق أهدافها

كبير مستشاري ترامب: يشكر “المملكة” ويؤكد: رحلة السعودية تحقق أهدافها
المناطق - الرياض

اعتبر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، أن “تقدما كبيرا” تحقق في اتجاه الوصول لأهداف زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى السعودية.

 

وقال كوشنر: “طلب منا الرئيس ترامب التخطيط لرحلة تساعد في توحيد العالم ضد الكراهية والإرهاب. نحن حققنا تقدما كبيرا تجاه الوصول لهذا الهدف في زيارتنا إلى المملكة العربية السعودية”.

وتابع كوشنر زوج إيفانكا ترامب: “وقعنا اتفاقا دفاعيا رئيسيا بمسعى من الرئيس وتوصلنا إلى قرار إنشاء مركز جديد لمكافحة التطرف وتأمين تعاون دول المنطقة لتجريم وتعقب ووقف تمويل الإرهاب”.

وأضاف: “نحن شاكرون لمضيفينا ونتطلع إلى إكمال تحقيق أهداف الرئيس في هذه الرحلة”.

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