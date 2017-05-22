كبير مستشاري ترامب: يشكر “المملكة” ويؤكد: رحلة السعودية تحقق أهدافها

وقال كوشنر: “طلب منا الرئيس ترامب التخطيط لرحلة تساعد في توحيد العالم ضد الكراهية والإرهاب. نحن حققنا تقدما كبيرا تجاه الوصول لهذا الهدف في زيارتنا إلى المملكة العربية السعودية”.

وتابع كوشنر زوج إيفانكا ترامب: “وقعنا اتفاقا دفاعيا رئيسيا بمسعى من الرئيس وتوصلنا إلى قرار إنشاء مركز جديد لمكافحة التطرف وتأمين تعاون دول المنطقة لتجريم وتعقب ووقف تمويل الإرهاب”.

وأضاف: “نحن شاكرون لمضيفينا ونتطلع إلى إكمال تحقيق أهداف الرئيس في هذه الرحلة”.