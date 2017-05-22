 تهنئة “لافتة” من برشلونة لغريمه البطل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أحياء محافظة البدع .. انقطاع المياه قرابة شهر والسكان يبحثون عن “الوايتات” خبير روسي: “يجب على قادة روسيا أن يشعروا بالندم لضياع فرصة المشاركة في ققم الرياض” رياح مثيرة للأتربة على 8 مناطق 600 طالب محرومون من الصلاة.. جامعةٌ بريطانية تزيل “مُصلى” للمسلمين قبيل شهر رمضان تحذير: لا تترك كيس الشاي مدة طويلة في الكوب تهنئة “لافتة” من برشلونة لغريمه البطل ترامب في إسرائيل.. هواجس ما قبل الزيارة كبير مستشاري ترامب: يشكر “المملكة” ويؤكد: رحلة السعودية تحقق أهدافها إحباط تهريب 411 كيلوجراماً من الحشيش المخدر بمناطق الجنوبية قطر تستنكر ما يتم بثه من مقالات إعلامية حول موقفها من الإرهاب وزير الخارجية الأمريكي: نأمل أن تعود القيادة الإيرانية الجديدة إلى طاولة المفاوضات رئيس الهيئة العامة للسياحة يكرم أمين الطائف

تهنئة “لافتة” من برشلونة لغريمه البطل

تهنئة “لافتة” من برشلونة لغريمه البطل
المناطق - الرياض

حرص نادي برشلونة على تهنئة غريمه التقليدي ريال مدريد على الفوز بالدوري الإسباني، بعد الجولة الأخيرة من المسابقة التي اختتمت الأحد.
وحقق الفريق الملكي لقب الليغا للمرة الأولى منذ عام 2012، عندما انتصر على مضيفه ملقة بهدفين نظيفين، فيما لم يشفع فوز الفريق الكتالوني بنتيجة 4-2 على ضيفه إيبار.

وغرد برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، قائلا: “تهانئنا لريال مدريد على فوزه بلقب الليغا لموسم 2016-2017″، في لقطة لافتة بين ألد غريمين في أوروبا والعالم.

وكان برشلونة بحاجة إلى الفوز على إيبار مع انتظار خسارة ريال مدريد أمام ملقة، ليتوج بطلا للمسابقة، لكن كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة كان لهما رأي آخر.

وسجل ثنائي هجوم ريال مدريد هدفين في شباك ملقة، حسم بهما الـ”ميرينغي” اللقب للمرة 33 في تاريخ النادي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>