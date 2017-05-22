خبير روسي: “يجب على قادة روسيا أن يشعروا بالندم لضياع فرصة المشاركة في ققم الرياض”

نقلت مواقع روسية، حديثا لما وصفته بالمحلل العسكري الروسي، دون ذكر إسمه، جاء فيه لا بد أن روسيا تشعر بالندم على ضياع فرصة الشراكة مع الدول العربية والإسلامية التي هيئتها السعودية بذكاء منقطع النظير لنفسها و لحليفها الأمريكي الذي حقق مكاسب لم يكن يتوقعها.

وأضافت تلك المواقع نقلا عن الخبير الروسي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استطاع خلال “3” أيام من استعادة أمريكا وهجها التاريخي الذي كاد أوباما أن يلغية بإتباع سياسة روسيا في تحالفاتها الفاشلة مع دولة مارقة مثل “إيران” التي تسعى للهيمنة بإيديولوجية فاشية متوحشة غارقة في الدماء.

ونقلت المواقع الروسية عن الخبير الروسي قوله أن روسيا أصبحت شريك في القتل وليس في البناء والتعمير، وأن على “بوتن” أن يخجل من نفسه ويعود لرشده ويتعلم من ترامب كيف نجح في إعادة تاريخ أمريكا المجيد في أقل من “100” يوم منها “3” أيام قضاها في دولة تعرف كيف تصنع المجد لنفسها ولغيرها دون أن تسفك نقطة دم واحدة.