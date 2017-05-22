أحياء محافظة البدع .. انقطاع المياه قرابة شهر والسكان يبحثون عن “الوايتات”

عادت أزمة شح المياه وانقطاعها المتواصل تطل من جديد بمحافظة البدع تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف التي تتجاوز الـ 40 درجة مئوية .

ويشكو الأهالي من تجدد هذه الأزمة في بعض أحياء محافظة البدع هذه الأيام بسبب انقطاع الماء وإحلال لأغلب الشبكات القديمة في الأحياء المأهولة بالسكان بشبكات جديدة وبعضها لم يتم احلالها بشبكات جديدة ورغم أن هذه الأحياء القديمة يسكنها كبار السن وغالبيتهم من ذوي الدخل المحدود.

وتحدث عدد من سكان هذه الاحياء لجوالكم بأنهم في معاناة من انقطاع المياه قرابة الشهر ، وقالوا اصبحنا نعتمد على الصهاريج مع العلم أن بعض الاحياء لا يوجد بها خزان مياه وناشد أهالي هذه الاحياء مدير مياه منطقة تبوك للتدخل العاجل وتشغيل الشبكة القديمة لحين عمل الشبكة الجديدة وتشغيلها ، واشاروا بأنه لا عذر لهم نظرا للدعم اللا محدود من الدولة.

وأضافوا: “إن صهاريج المياه الخاصة لاتتوفر باستمرار نظرا لعدم متابعة مسئولي المياه، وسئمنا من المطالبات والمناشدات إلا أن الأمر يزداد سوءًا يوما بعد يوم”.

وقالوا : اضطررنا لشراء المياه من الصهاريج على حسابنا الخاص بأسعار مرتفعة وبشكل شبه يومي، وما ينذر بتصاعد المشكلة حلول شهر رمضان المبارك”.

مطالبين المسئولين في مصلحة المياه بتبوك بسرعة معالجة المشكلة، مع أن بعض المنازل تخلو من الخزان الارضي .

واختتموا حديثهم : ان دخول انقطاع المياه لما يقارب الشهر مؤكدين ان بعض السكان استسلم للصهاريج الخاصة واصبح يدفع بشكل مستمر من حسابه الشخصي في ظل هذا الانقطاع الذي دام لفترة طويلة ، فهل من حل؟