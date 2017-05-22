 خوفاً من قرارات قمة الرياض.. وزير الخارجية الإيرانية يعلن الاستعداد للحوار مع المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

خوفاً من قرارات قمة الرياض.. وزير الخارجية الإيرانية يعلن الاستعداد للحوار مع المملكة أحياء محافظة البدع .. انقطاع المياه قرابة شهر والسكان يبحثون عن “الوايتات” خبير روسي: “يجب على قادة روسيا أن يشعروا بالندم لضياع فرصة المشاركة في ققم الرياض” رياح مثيرة للأتربة على 8 مناطق 600 طالب محرومون من الصلاة.. جامعةٌ بريطانية تزيل “مُصلى” للمسلمين قبيل شهر رمضان تحذير: لا تترك كيس الشاي مدة طويلة في الكوب تهنئة “لافتة” من برشلونة لغريمه البطل ترامب في إسرائيل.. هواجس ما قبل الزيارة كبير مستشاري ترامب: يشكر “المملكة” ويؤكد: رحلة السعودية تحقق أهدافها إحباط تهريب 411 كيلوجراماً من الحشيش المخدر بمناطق الجنوبية قطر تستنكر ما يتم بثه من مقالات إعلامية حول موقفها من الإرهاب وزير الخارجية الأمريكي: نأمل أن تعود القيادة الإيرانية الجديدة إلى طاولة المفاوضات

خوفاً من قرارات قمة الرياض.. وزير الخارجية الإيرانية يعلن الاستعداد للحوار مع المملكة

خوفاً من قرارات قمة الرياض.. وزير الخارجية الإيرانية يعلن الاستعداد للحوار مع المملكة
المناطق-يوسف المطيري

أكد وزير خارجية النظام الإيراني، “محمد جواد ظريف” أن بلادة على استعداد للتعاون مع دول المنطقة، لإعادة السلام وإذابة الخلافات بين إيران والمملكة.

وقال ظريف في المقال الذي نشره موقع “العربي الجديد” عشية القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي أنهت أعمالها يوم أمس الأحد، في الرياض وجاء في إعلانها وقف الإرهاب الإيراني، أن إيران على استعداد للتعاون مع دول المنطقة لـ”إهداء المنطقة السلام”، على حد تعبيره، ونشر هذا المقال.

وأضاف ظريف لقد هدّد أحد المسؤولين السعوديين، أخيراً، بأنه “سيجرّ الحرب إلى داخل إيران”، وأنا اليوم أعلن رسمياً وباسم الحكومة الإيرانية بأننا مستعدون لأن نهدي السلام إلی كل المنطقة، وإلى المملكة العربية السعودية قبل غيرها.

وأردف ظريف في مقاله “أن إيران على استعداد تام للتعاون، سواء مع القوی الإقليمية أو مع تلك التي خارج المنطقة بهدف مكافحة الإرهاب والتطرف وإعادة الاستقرار والأمن إلى سورية.

مشيراً إننا نحترم سلامة الأراضي والسيادة المستقلة لجميع دول المنطقة، ونؤكّد على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا بعضاً، وضرورة معالجة كل الخلافات عبر الطرق السلمية.

وأضاف أن إيران على استعداد تام للتعاون، سواء مع القوى الإقليمية أو مع تلك التي خارج المنطقة بهدف مكافحة الإرهاب والتطرف وإعادة الاستقرار والأمن في المنطقة وفي سوريا تحديداً.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>