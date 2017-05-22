خوفاً من قرارات قمة الرياض.. وزير الخارجية الإيرانية يعلن الاستعداد للحوار مع المملكة

أكد وزير خارجية النظام الإيراني، “محمد جواد ظريف” أن بلادة على استعداد للتعاون مع دول المنطقة، لإعادة السلام وإذابة الخلافات بين إيران والمملكة.

وقال ظريف في المقال الذي نشره موقع “العربي الجديد” عشية القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي أنهت أعمالها يوم أمس الأحد، في الرياض وجاء في إعلانها وقف الإرهاب الإيراني، أن إيران على استعداد للتعاون مع دول المنطقة لـ”إهداء المنطقة السلام”، على حد تعبيره، ونشر هذا المقال.

وأضاف ظريف لقد هدّد أحد المسؤولين السعوديين، أخيراً، بأنه “سيجرّ الحرب إلى داخل إيران”، وأنا اليوم أعلن رسمياً وباسم الحكومة الإيرانية بأننا مستعدون لأن نهدي السلام إلی كل المنطقة، وإلى المملكة العربية السعودية قبل غيرها.

وأردف ظريف في مقاله “أن إيران على استعداد تام للتعاون، سواء مع القوی الإقليمية أو مع تلك التي خارج المنطقة بهدف مكافحة الإرهاب والتطرف وإعادة الاستقرار والأمن إلى سورية.

مشيراً إننا نحترم سلامة الأراضي والسيادة المستقلة لجميع دول المنطقة، ونؤكّد على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا بعضاً، وضرورة معالجة كل الخلافات عبر الطرق السلمية.

وأضاف أن إيران على استعداد تام للتعاون، سواء مع القوى الإقليمية أو مع تلك التي خارج المنطقة بهدف مكافحة الإرهاب والتطرف وإعادة الاستقرار والأمن في المنطقة وفي سوريا تحديداً.