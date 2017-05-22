 وزير الخارجية يلتقي وزراء خارجية تركمانستان والكاميرون والمالديف وبنين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الحملة السعودية تواصل توزيع مساعداتها الإغاثية للأشقاء السوريين في محافظة أديمان التركية ” تخصصي تبوك ” يجري أول عملية استئصال ورم في القولون بالمنظار المركز الإعلامي ببرنامج التواصل مع علماء اليمن يطلق حملة إعلامية تحت وسم: #مشروع_ الحوثي_ تجويع_ وإفقار ترامب يغادر الرياض بعد زيارة رسمية استمرت يومين إنفوغرافيك.. أعشاب تعالج أمراضا مستعصية وزير الخارجية يلتقي وزراء خارجية تركمانستان والكاميرون والمالديف وبنين خوفاً من قرارات قمة الرياض.. وزير الخارجية الإيرانية يعلن الاستعداد للحوار مع المملكة أحياء محافظة البدع .. انقطاع المياه قرابة شهر والسكان يبحثون عن “الوايتات” خبير روسي: “يجب على قادة روسيا أن يشعروا بالندم لضياع فرصة المشاركة في ققم الرياض” رياح مثيرة للأتربة على 8 مناطق 600 طالب محرومون من الصلاة.. جامعةٌ بريطانية تزيل “مُصلى” للمسلمين قبيل شهر رمضان تحذير: لا تترك كيس الشاي مدة طويلة في الكوب

وزير الخارجية يلتقي وزراء خارجية تركمانستان والكاميرون والمالديف وبنين

وزير الخارجية يلتقي وزراء خارجية تركمانستان والكاميرون والمالديف وبنين
المناطق - واس

عقد معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أمس عدداً من اللقاءات الثنائية مع كل من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية تركمانستان رشيد ميريدوف، ومعالي وزير الخارجية والممثل الشخصي لفخامة رئيس جمهورية الكاميرون أمبيلا أمبيلا لوجين، ومعالي وزير الخارجية بجمهورية المالديف الدكتور محمد عاصم، ومعالي وزير الخارجية بجمهورية بنين أورلين أغبينونسي، وذلك على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض.
وتم خلال اللقاءات بحث العلاقات الثنائية والموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>