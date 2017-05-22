وزير الخارجية يلتقي وزراء خارجية تركمانستان والكاميرون والمالديف وبنين

عقد معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أمس عدداً من اللقاءات الثنائية مع كل من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية تركمانستان رشيد ميريدوف، ومعالي وزير الخارجية والممثل الشخصي لفخامة رئيس جمهورية الكاميرون أمبيلا أمبيلا لوجين، ومعالي وزير الخارجية بجمهورية المالديف الدكتور محمد عاصم، ومعالي وزير الخارجية بجمهورية بنين أورلين أغبينونسي، وذلك على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض.

وتم خلال اللقاءات بحث العلاقات الثنائية والموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.