 ” تخصصي تبوك ” يجري أول عملية استئصال ورم في القولون بالمنظار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

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” تخصصي تبوك ” يجري أول عملية استئصال ورم في القولون بالمنظار

” تخصصي تبوك ” يجري أول عملية استئصال ورم في القولون بالمنظار
المناطق - تبوك
قام فريق جراحة القولون والمستقيم بقيادة الاستشاري الدكتور سامي العصاري استشاري جراحة اورام القولون والمستقيم والمناظير والروبوت بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك باجراء أول عملية استئصال لورم سرطاني من قولون خمسيني باستخدام المنظار حيث تم تحويل المريض للمستشفى من خارج المنطقة .
واشار الدكتور العصاري بان المريض كان يعاني من نزيف متكرر تم تشخيصه على انه ورم بالقولون وقد قام الفريق باجراء العملية باستخدام المنظار الجراحي والذي يتميز بفتحات صغيرة في البطن يتم من خلالها اجراء العملية واستخراج الورم . وتتميز عمليات المناظير في مثل هذه الامراض بدقتها و بقصر مكوث المريض بالمستشفى وقلة الالم والتهاب الجروح وعودة المريض لحياته الطبيعية باسرع وقت.
كما افاد الدكتور العصاري بان حالات اورام وحالات القولون والمستقيم اصبحت تستقبل على نظام احالتي للمستشفى وفي العيادة المخصصة لذلك. وتعتبر اورام القولون والمستقيم هي الاولى لدى الرجال والثالثة لدى النساء في المملكة مما يتطلب تكثيف الجهود بالمستشفى لتوفير العناية اللازمة والعاجلة لذلك .

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