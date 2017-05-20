 الحملة السعودية تواصل توزيع مساعداتها الإغاثية للأشقاء السوريين في محافظة أديمان التركية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

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الحملة السعودية تواصل توزيع مساعداتها الإغاثية للأشقاء السوريين في محافظة أديمان التركية

الحملة السعودية تواصل توزيع مساعداتها الإغاثية للأشقاء السوريين في محافظة أديمان التركية
المناطق - واس

تواصل الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا توزيع المساعدات الإغاثية على اللاجئين السوريين في تركيا والتي تشتمل على أطقم الأواني المنزلية والحقيبة الصحية في محافظة أديمان.
وبلغ عدد المستفيدين من هذه المساعدات نحو 1720 مستفيد بواقع 297 أسرة ضمن البرامج الإغاثية التي تطلقها الحملة خلال هذا الموسم وهي ” شقيقي سفرتك هنية” و “شقيقي صحتك غالية”.
وأكد مدير مكتب الحملة في تركيا خالد السلامة أن الحملة بإذن الله ستستمر من خلال هذه المشاريع الموسمية باستهداف آلاف الأسر السورية اللاجئة في الداخل التركي والنازحة منها في الداخل السوري، مشيراً إلى أن العمل يجري وفقاً للبرنامج المعد خصيصاً لهذه التوزيعات لضمان تقديم المساعدات الإغاثية لأكبر قدر ممكن من الأشقاء السوريين.
وأوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر السمحان من جانبه أن الحملة توفر الاحتياج الفعلي للاجئين والنازحين السوريين في أماكن وجودهم من خلال المحاور الطبية والتعليمية والغذائية والإيوائية والاجتماعية والموسمية لضمان شمول كل الجوانب الحياتية لهم وذلك من خلال العمل على تحديد المشاكل والاحتياجات ووضع الخطط وإيجاد الحلول المناسبة لها قدر الإمكان.
واكد السمحان على التوجيهات الحكيمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – والتي تؤكد على ضرورة إيلاء الاشقاء السوريين جل الاهتمام لينعموا بحياة كريمة، مشيداً بالدور الكبير الذي يقدمه الشعب السعودي الكريم تجاه اشقائه من الشعب السوري والذي نتج عنه مثل هذه المشاريع المباركة في التخفيف من معاناتهم.

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