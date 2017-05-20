 ميليشيا الانقلاب تجدد مجازرها في تعز وتقتل وتصيب 16 شخصاً بينهم 5 أطفال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

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ميليشيا الانقلاب تجدد مجازرها في تعز وتقتل وتصيب 16 شخصاً بينهم 5 أطفال

ميليشيا الانقلاب تجدد مجازرها في تعز وتقتل وتصيب 16 شخصاً بينهم 5 أطفال
المناطق - اليمن

في مجزرة جديدة بحق المدنيين العزل، قصفت ميليشيا الانقلاب باليمن الأحياء السكنية في صالة والحميراء وثعبات وحي الجحملية شرقي تعز، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين بينهم خمسة أطفال بعضهم في حالة حرجة. وقال مصدر عسكري، إن المواجهات تركزت في محيط معسكر التشريفات وحي صالة شرقي المدينة.

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