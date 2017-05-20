ميليشيا الانقلاب تجدد مجازرها في تعز وتقتل وتصيب 16 شخصاً بينهم 5 أطفال

في مجزرة جديدة بحق المدنيين العزل، قصفت ميليشيا الانقلاب باليمن الأحياء السكنية في صالة والحميراء وثعبات وحي الجحملية شرقي تعز، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين بينهم خمسة أطفال بعضهم في حالة حرجة. وقال مصدر عسكري، إن المواجهات تركزت في محيط معسكر التشريفات وحي صالة شرقي المدينة.
وفي الجبهة الغربية أكد مصدر ميداني آخر، إن منطقة الكدحة غربي تعز شهدت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والميليشيا. وأفاد، بأن قوات الجيش تواصل تقدمها الميداني بوتيرة عالية في جبهة الكدحة بالمعافر منفذة هجمات مكثفة على الانقلابيين ما أدلى الى خسائر كبيرة بصفوفها.
ووفقاً لـ سبتمبر نت”، قتل ثلاثة عناصر من الانقلابيين، مع أسر رابع واستعادة طقمين وعدد من الأسلحة في عملية خاطفة للجيش اليمني في منطقة الزهاري. يشار إلى أن قوات الجيش الوطني، أحبطت محاولة تسلل لعناصر المليشيا الانقلابية في جبهتي الأحكوم والمفاليس بمديرية حيفان جنوبي شرق تعز.
وأوضحت أن مواجهات عنيفة اندلعت عقب محاولة التسلل استخدمت فيها مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة، حيث تمكن الجيش من دحر الميليشيا وتكبيدها خسائر فادحة.
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