العثور على “طيبة” الرياض بعد اختفائها من حافلة المدرسة .. تفاصيل أكثر

عثرت شرطة الرياض، على الطالبة طيبة بنت محمود آل جاسم، التي فقدت يوم الأربعاء الماضي عقب مغادرتها مدرستها وركوبها للباص المؤجر من قبل والدها.

أعلن ذلك المتحدث باسم تعليم الرياض علي الغامدي، مقدما شكره لشرطة الرياض على جهودهم الكبيرة والتي استمرت على مدار الساعة حتى تم العثور على الفتاة.

وكانت الطالبة طيبة فقدت يوم الأربعاء الماضي بعد خروجها من المدرسة، ووفق إفادة قائدة المدرسة كان هناك اختبار لفترة واحدة فقط، وبالتالي فتحت البوابة الساعة 9 للجميع، وبدأ أولياء الأمور بتسلم بناتهم، وفي ما يتعلق بالباصات تأكدت الإدارية المناوبة من وجود الباصات التابعة للإدارة، وكذلك الباصات الخاصة، وكانت الطالبة طيبة تذهب مع باص خاص بمتابعة من حارس المدرسة الذي كان موجودا، وبعد خروج الطالبات حضرت أم طيبة الساعة 10:30 مبلغة قائدة المدرسة عن اختفاء ابنتهم، كما شكلت لجنة من التعليم حققت بشكل دقيق حيال ذلك.