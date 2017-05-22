 لهذا السبب.. اندلاع خلافات بين المخلوع وأنصاره .. وصفوه بـ”المخزي” وجلب لهم العار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

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لهذا السبب.. اندلاع خلافات بين المخلوع وأنصاره .. وصفوه بـ”المخزي” وجلب لهم العار

لهذا السبب.. اندلاع خلافات بين المخلوع وأنصاره .. وصفوه بـ”المخزي” وجلب لهم العار
المناطق - وكالات

كشفت مصادر موثوقة في صنعاء، عن تفاقم الخلافات بين انقلاب تحالف الشر في اليمن، وذكرت المصادر، أن المخلوع صالح طلب من قيادات حزبه المؤتمر الشعبي العام، التوقف عن مهاجمة الحوثيين على خلفية تلقيه تهديدات بتصفيته.

وأفادت المصادر وفقا لـ”عكاظ”، أن اجتماعا ضم قيادات حوثية كبيرة وقيادات من حزب المؤتمر الأسبوع الماضي أطلق خلالها الحوثيون تهديدات مباشرة بتصفية كل من يقف أمام مشروعهم من أتباع صالح، مؤكدة أن المخلوع رضخ لهم ووافق على هدنة إعلامية.

وأوضحت المصادر، أن المخلوع اجتمع مع قيادات حزبية نهاية الأسبوع الماضي لإبلاغهم بخطورة التهديدات الحوثية على حياته وأفراد عائلته في صنعاء، مطالبا إياهم بالتوقف عن مهاجمة الحوثيين والالتزام باتفاق التهدئة.

وتحدثت المصادر، عن أن المخلوع أبلغ قيادات حزبية وقبلية أن المتهورين ممن يبحثون عن المنافع والنهب ويحلمون بالسلطة لن يكون لهم مكان وسيعودون إلى حيث كانوا في الكهوف، في إشارة إلى الحوثيين. واستنكر موالون للمخلوع موقف صالح، واصفين إياه بـ”المخزي”، والذي جلب لهم العار.

 

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