 القنصل الفرنسي يزور معالم تبوك التاريخية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

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القنصل الفرنسي يزور معالم تبوك التاريخية

القنصل الفرنسي يزور معالم تبوك التاريخية
المناطق - تبوك :

زار القنصل الفرنسي لدي المملكة “باتريك نيكولوزو” مكتب الآثار بمنطقة تبوك، واستمع من مدير المكتب عبدالإله الفارس لشرح مفصل لمحطة سكة الحديد الرئيسية في مدينة تبوك، وزار متحف سكة حديد الحجاز ومنشآتها.
واطلع القنصل على أعمال إنشاء متحف تبوك الإقليمي، وزار متحف قلعة تبوك الأثرية والبرك الأثرية بالقلعة وعين السكر.
وفي نهاية الزيارة عبر عن شكره على الاستقبال وكتب كلمة شكر لإنجازات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على الاهتمام بآثار وتراث الوطن بمنطقة تبوك.

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