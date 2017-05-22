القنصل الفرنسي يزور معالم تبوك التاريخية

زار القنصل الفرنسي لدي المملكة “باتريك نيكولوزو” مكتب الآثار بمنطقة تبوك، واستمع من مدير المكتب عبدالإله الفارس لشرح مفصل لمحطة سكة الحديد الرئيسية في مدينة تبوك، وزار متحف سكة حديد الحجاز ومنشآتها.

واطلع القنصل على أعمال إنشاء متحف تبوك الإقليمي، وزار متحف قلعة تبوك الأثرية والبرك الأثرية بالقلعة وعين السكر.

وفي نهاية الزيارة عبر عن شكره على الاستقبال وكتب كلمة شكر لإنجازات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على الاهتمام بآثار وتراث الوطن بمنطقة تبوك.