 95 % من الطلاب في الجبيل الصناعية تغير تفكيرهم إيجابيا بعد المشاركة في برنامج “قيمي” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

المجلس البلدي لأمانة تبوك يعقد اجتماعه العشرون أمير الشرقية يرعى النسخة الرابعة من معرض وظائف 2017 95 % من الطلاب في الجبيل الصناعية تغير تفكيرهم إيجابيا بعد المشاركة في برنامج “قيمي” القنصل الفرنسي يزور معالم تبوك التاريخية برعاية أمير جازان .. رئيس تراحم يدشن حملة مشاهير التواصل الإجتماعي وقفة يمنية أمام السفارة السعودية في لندن تأييدا للتحالف العربي لمرضى السكري .. إليكم هذا التحذير من هيئة الغذاء والدواء “المنازل سريعة البناء” خيار جديد لطالبي السكن في السعودية عليكم بعصير الكرز.. يحمي من الجلطات بنسبة 38 % وأمراض القلب 23 % ضبط “حمامة زاجل” تهرب مخدرات .. لن تتوقعوا البلد المرسل ! الحوثي زرع ألغاما لمنع تقدم قوات التحالف.. فحصدت 18 من ميليشياته بينهم قيادي لهذا السبب.. اندلاع خلافات بين المخلوع وأنصاره .. وصفوه بـ”المخزي” وجلب لهم العار

95 % من الطلاب في الجبيل الصناعية تغير تفكيرهم إيجابيا بعد المشاركة في برنامج “قيمي”

95 % من الطلاب في الجبيل الصناعية تغير تفكيرهم إيجابيا بعد المشاركة في برنامج “قيمي”
الجبيل الصناعية – المناطق

أظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته إدارة برنامج قيمي الذي نظمته الهيئة الملكية بالجبيل بالتعاون مع شركة شل أن 95 % من المشاركين قد غير البرنامج من تفكيرهم وتعاملهم مع من حولهم بإيجابية، في حين كوّن 89 % من المشاركين اتجاهات إيجابية تجاه بعض السلوكيات الخاطئة، و 87 % يستخدمون ما تعلموه من قيم في حياتهم اليومية، وعزز البرنامج الثقة بالنفس لدى 95 % من المشاركين، كما أبدى 96 % سعادتهم وحرصهم على الحضور، في حين يرغب 98 % في الالتحاق بالبرنامج مرة أخرى أو برامج تربوية مشابهة.
وكانت الهيئة الهيئة الملكية بالجبيل قد اختتمت إدارة الخدمات التعليمية برنامج (قيمي) بالتعاون مع شركة شل في النادي البحري بمدينة الجبيل الصناعية برعاية مدير عام الخدمات العامة الاستاذ عبدالعزيز المسند وحضور مدير برنامج فوتبول نت بشركة شل وعدد من القيادات التربوية والتعليمية والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب المشاركين.
وبدأ الحفل بعرض تعريفي عن البرنامج، ثم كلمة المدربين والطلاب المشاركين استعرضوا من خلالها تجربتهم في البرنامج، بعد ذلك كانت جولة راعي الحفل على المجموعات المشاركة حيث قدموا من خلالها عددا من المهارات التي تم تدريهم عليها.
وفي ختام الحفل قدم سعادة المدير العام درعا تذكاريا لشريك البرنامج (شركة شل) تسلمه مدير برنامج فوتبول نت السيد محمد أبو سيف ، كما تم تكريم مديري المدارس المشاركة والمشرفين على البرنامج والمدربين والطلاب المشاركين.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج (قيمي) قد أطلقته إدارة الخدمات التعليمية بالهيئة الملكية بالجبيل بالتعاون مع شركة شل كبرنامج قيمي تعليمي لطلاب المرحلة الابتدائية بهدف توجيه السلوك وتعزيز القيم الإيجابية في نفوس أبنائنا الطلاب لبناء شخصياتهم وتعزيز سلوكياتهم من خلال الأنشطة الرياضية التي يتم تنفيذها ضمن حصص التربية البدنية والأنشطة المدرسية خلال اليوم الدراسي.
وقد اعتمدت إدارة البرنامج خمس قيم تربوية، هي: (الاحترام، والتواضع، والعمل الجماعي، والصدق، والتطوير الذاتي) حيث يتم تعليم وتدريب الطلاب على هذه القيم من خلال مواقف اللعب التي تمر بعدة مراحل، تبدأ بمرحلة التمهيد التي يقوم المدرب فيها بشرح القيمة ومجالات استخدامها نظريا، تليها مرحلة التطبيق العملي لاكتساب وترسيخ القيمة في أذهان الطلاب من خلال أنشطة وألعاب رياضية ترويحية وتنافسية، ثم مرحلة التقويم في نهاية الفترة التدريبية من خلال جلسة حوارية يتخللها طرح بعض الأسئلة عن القيمة واستخدامها في مواقف الحياة اليومية.

وقد أقيم برنامج (قيمي) هذا العام في (4) مدارس للمرحلة الابتدائية، شارك فيه (397) طالبا، وأشرف عليهم (17) معلما ومدربا.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>