المجلس البلدي لأمانة تبوك يعقد اجتماعه العشرون

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك اجتماعه العشرون مساء أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عطية بن محمد الضيوفي.

وبدأ المجلس اجتماعه بمشاهدة عرض مقدم من مدير إدارة صحة البيئة والصحة العامة بأمانة منطقة تبوك حول خطة عمل المراقبين الصحيين وآلية توزيعهم داخل مدينة تبوك بالإضافة إلى عرض عن الحملات الرقابية التي تنفذها إدارة صحة البيئة وآلية تحرير المخالفات وإغلاق المحلات التجارية.

وأوضح مدير إدارة صحة البيئة لأعضاء المجلس بأن عدد المراقبين الصحيين بأمانة منطقة تبوك ٢٨ مراقب صحي يقومون بأعمال ميدانية بالإضافة للعمل الإداري وأكد مدير صحة البيئة بأن المراقبين الصحيين خلال الشهرين الماضيين صادروا خلال جولاتهم الرقابية ٣١٠٠ كجرام أسماك فاسدة و٤٨٠٠ كجرام لحوم مجهولة المصدر و١٩٠٠ كجرام عجينة فاسدة داخل محلات المخابز والحلويات و٢٠٠٠ كجرام أواني طهي متهالكة.

من جهته أكد رئيس المجلس الدكتور عطية الضيوفي بأن الجميع يلمس الجهود المبذولة من إدارة صحة البيئة خلال الفترة الماضية.

وفي ختام مناقشة خطة إدارة صحة البيئة أصدر المجلس عدة توصيات منها مخاطبة الأمانة لدعم الرقابة الصحية بعدد من المراقبين الصحيين كذلك حث الأمانة على عمل حملة إعلامية كبيرة بالمنطقة لتثقيف المواطنين بالمخالفات التي تستدعي الإبلاغ عنها ونشر ثقافة المراقبة بالإضافة إلى تطوير خدمة البلاغات ٩٤٠ وإفادة المجلس عن آلية تلقي البلاغات كذلك تطوير برنامج تفاعلي للبلاغات المباشرة من قبل المواطن.

كما ناقش المجلس عدد من المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس منها المشاريع المستقبيلة لحي الزهراء وتطوير شوارع الحي وإنشاء حديقة تكون متنفس لأهالي الحي.