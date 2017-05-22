برعاية أمير جازان .. رئيس تراحم يدشن حملة مشاهير التواصل الإجتماعي

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم ) دشن رئيس اللجنة – محافظ صبيا الأستاذ علي بن موسى زعلة صباح اليوم الإثنين حملة “لمن نتركهم ” والتي ينظمها القسم النسائي باللجنة تحت إشراف الأستاذة عائشة بنت شاكر الزكري بمشاركة عدد من المشاهير بمواقع التواصل الإجتماعي بالمملكة للتعريف بمهام وأهداف لجنة تراحم ودعوة رجال وسيدات الأعمال وفاعلي وفاعلات الخير لدعم حسابها الرسمي بمصرف الراجحي لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية في تفريج كربات الغارمين وصرف الإعانات المالية والسلال الغذائية والكسوة لأسر النزلاء والنزيلات للتخفيف من معاناتهم وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم بمناسبة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد .

وأعرب رئيس اللجنة عن شكره وتقديره لهذه المبادرة الخيرية من الفنان فايز المالكي وبعض الشخصيات النسائية الفاعلة في مجال العمل التطوعي عبر وسائل ” السوشيال ميديا ” مثمناً إهتمام ومتابعة سمو أمير المنطقة لأنشطة وبرامج اللجنة وحرصه على تنمية مواردها المالية بما يعود بالفائدة والنفع على الفئات المستهدفة .