وقفة يمنية أمام السفارة السعودية في لندن تأييدا للتحالف العربي

في وقفة خارج السفارة السعودية في لندن عبر أفراد من الجالية اليمنية عن تأييدهم للتحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، منددين بجرائم الميليشيات الانقلابية والتدخلات الإيرانية في اليمن.

ورفع المتظاهرون اعلام اليمن إضافة إلى أعلام دول التحالف العربي ولافتات مؤيدة للتحالف ومنددة بالانقلابين والتدخلات الإيرانية في اليمن.

وقام أفراد الجالية اليمنية في لندن بتسليم رسائل الى كلن من السفارة السعودية والإمارات تضمنت تجديد الشكر والعرفان والتقدير للتحالف العربي ومواقفه التاريخية مع الشعب اليمني وفي مقدمتهم السعودية والإمارات.

كما تضمنت الرسائل تأكيدا لوقوف كل ابناء اليمن مع التحالف العربي بشكل مطلق والمتمثل بأنها حالة الانقلاب التي فرضتها مليشيات الحوثي وصالح “انصار إيران” على الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربة منصور هادي في اليمن ومواصلة مكافحة الإرهاب.

وإضافة إلى التأكيد على المصير المشترك والوقوف مع الأمة العربية والإسلامية ضد الأخطار التي تتعرض لها الامة ومنها المد الإيراني والالتزام بالعهود والمواثيق الدولية.