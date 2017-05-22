 الأرصاد: طقس حار نهاراً معتدل ليلاً في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

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الأرصاد: طقس حار نهاراً معتدل ليلاً في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك

الأرصاد: طقس حار نهاراً معتدل ليلاً في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك
واس - جدة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تتسم الحالة المناخية السائدة – بمشيئة الله تعالى – خلال شهر رمضان المبارك لعام 1438هـ، لمكة المكرمة والمدينة المنورة , الذي يتزامن هذا العام مع شهر يونيو , طقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار يميل نسبياً للاعتدال ليلاً .
وأشارت الأرصاد في تقرير صدر عنها اليوم, إلى تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع خلال تلك الفترة مع مدى رؤية أفقية جيدة بشكل عام تتدنى في بعض الفترات لأقل من 5 كم بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار, ومعدل درجة حرارة عظمى لمكة المكرمة تصل إلى 43.9 درجة مئوية, وصغرى تصل إلى 28.9 درجة مئوية, وللمدينة المنورة 42.9 درجة مئوية للعظمى , والصغرى 28.6 درجة مئوية .
وبين التقرير أن الرياح السطحية لمكة المكرمة غربية بشكل عام, ومعدل سرعة الرياح مابين 12-18 كم/س , والرياح السطحية للمدينة المنورة شمالية بشكل عام , ومعدل سرعة الرياح يتراوح ما بين 8-16 كم/س .

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